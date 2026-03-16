大安超Chill天井餐酒館！還能客製戚風蛋糕　全天候供應雞尾酒

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

台北捷運東門站餐廳推薦！還未營業就有滿滿人潮排隊，「習瑞鎮商行」在冉冉生活東門咖啡門市5樓，大片落地窗，水泥灰工業風混搭木質調家具氛圍，有天井引進天光與自然光景，建議先訂位。

提供鹹食、米飯、炒菜、咖啡、茶等，每位低消388元，酌收10％服務費，點了辣味沙茶拌炒水果玉米208元、白飯25元、客製化戚風蛋糕拼盤188元＋葡萄水果20元＋卡士達餡＋米香撒料＋焦糖淋醬、咖啡拿鐵115元，餐點現點現做，好吃有水準。

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交通怎麼去？

可搭乘台北捷運「東門站5號出口」下車，步行5分鐘。

位置

餐廳在冉冉生活東門咖啡門市5樓，對面有很夯2026新開幕的可頌咖啡廳「Muhei Bakery 暮黑烘焙」，附近還有很夯的永康牛肉麵、傳承五代、70年正宗川味的老鄧Lao Deng1949担担麵。

訂位

鐵片鏤空的招牌，很搶眼，結合老宅氛圍，充滿特色，讓人想一探究竟。源自長輩們名字、帶有傳承、感念寓意文創品牌「習瑞鎮」，繼成功打造早午餐咖啡廳「冉冉生活（Coppii Lumi）」，於 2025年底再度由空間設計領域跨足餐飲界，讓人可飽食，建議先訂位，不然現場候位填寫名單，等候叫號，號碼過號得重排。

▲從旁邊的大門入內，可搭電梯上樓，別有洞天，要不是特別搜尋過要來吃餐廳，一定很難想像這裡有餐廳。

水泥灰工業風混木質調家具氛圍

電梯口一處來，左手邊就是餐廳，還未到營業時間，不少客人登門現場等候入座。映入眼簾，絡繹不絕人潮，一開店就滿客，非常不簡單，超級好生意，可想見這裡食物一定有水準，才有這人氣。

▲大量使用木質家具，少了工業風水泥灰地板的冰冷感，多了溫度，反而很耐看。

▲天花板有宛如天井造型，玻璃透出暖黃色，採光明亮，木質調氛圍，座位數多，適合三五好友聚會。

▲開放式廚房，可聞到陣陣香氣，若座位靠近這區，會比較有油煙味，但還可以接受。

▲隨處可見老物件，唱片與卡帶，琳瑯滿目的酒款，讓人可小酌，美食配美酒。

引天光造景

▲引天光，自然光，玻璃屋，光線灑落，採光很好。

橫掃IG網美的打卡座位

▲抬頭仰望，這區天花板宛如天井，光線灑落的位置，採光無敵，正中午來，還可見光線灑落。

菜單

提供鹹食、米飯、炒菜、咖啡、茶等，每位低消388元，酌收10％服務費。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



餐點

辣味沙茶拌炒水果玉米208元、白飯25元、客製化戚風蛋糕拼盤188元＋葡萄水果20元＋卡士達餡＋米香撒料＋焦糖淋醬、咖啡拿鐵115元，熱食與甜點，吃好吃滿。

坪林濃味深厚奶茶158元

▲使用帶點金屬感茶壺茶杯，木盤裝很有儀式感，想要拍這款器物，只能點熱奶茶系列。

咖啡拿鐵115元

走中深烘焙咖啡豆，獨特焙香，喝起來順口，與冉冉生活咖啡豆一樣，自家烘焙咖啡豆，可一起點起來。

辣味沙茶拌炒水果玉米208元、白飯25元

▲炒過的玉米搭配洋蔥與沙茶拌炒，獨特風味，非常下飯。

客製化戚風蛋糕拼盤188元＋葡萄水果20元＋卡士達餡＋米香撒料＋焦糖淋醬

客製化打造自己專屬喜愛的風味，戚風蛋糕彈嫩不乾柴，戚風蛋糕偏向海綿蛋糕體，焦糖醬汁的焦糖香，搭配古早味的米香與當季水果葡萄，好吃有特色。

▲跳脫傳統戚風蛋糕，單一搭配好擺盤，自行客製化選擇愛吃的戚風蛋糕，好滿足。

習瑞鎮商行

地址：台北市大安區信義路二段196號5樓

電話：02－23221722

營業時間：周三至周六12：00－21：00、周日周一12：00－20：00，限2小時（周二公休），最後收客至閉店前一小時，熱食供應至19：30。

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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