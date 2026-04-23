宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到老闆直接補送半斤泰國蝦

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

走跳宜蘭，來點不一樣的玩樂體驗，「蘭楊蟹莊」是座位在宜蘭頭城的泰國蝦生態園區，來這可以體驗釣蝦，還能品嚐美味的蝦料理。一竿只要330元，無論釣不釣得到蝦子，通通都能享新鮮的泰國蝦，保證有蝦，是個雨天晴天，大人小孩都能玩樂的室內基地。

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交通方式＆停車資訊

這周規劃來宜蘭踩點玩樂，不料卻遇上磅礴大雨，戶外行程只好取消，北上回程時，順遊來到「蘭楊蟹莊」，蟹莊在宜蘭頭城，開車導航地標即達，這裡是座泰國蝦主題生態園區，入園免門票參觀喔！

釣蝦場環境

走進來會發現這就是座釣蝦場，當天宜蘭下雨，大多旅人都跑到室內來躲雨啦！裡面有許多大型的釣蝦池，大家圍池而坐每個人都在體驗釣蝦，感覺非常好玩！

消費方式

體驗釣蝦的收費方式，330元／竿，釣蝦體驗時間為1小時10分鐘，若時間到了，沒釣到蝦的朋友沒關係，老闆會補你8隻泰國蝦，一支釣竿約半斤蝦，若超過半斤，需補差價買回，也就是說，不管有沒有釣到，通通有蝦。

專人釣蝦教學

因為當天下雨無處去，又加上保證有蝦，所以就來體驗釣蝦，現場服務不錯，結帳後會有專人的釣蝦教學，安排座位，並會教旅人該怎麼釣蝦喔！

▲釣蝦池的池水清澈見底，池裡滿滿的泰國蝦，通通都能清楚看到，釣客們想釣大隻還是小隻，都能自由選擇。

釣蝦體驗

有專人的教學，感覺釣蝦好像沒這麼難，再加上池水清澈，下桿也變得容易許多，本來以為要等很久，沒想到下場不到5分鐘，就釣到泰國蝦啦！先不管大小隻，能釣到蝦就超級有成就感的！

成功釣到蝦子

旁邊還有小朋友，也都一起下來釣蝦，而且超級容易釣到，因為很好釣，大家更熱烈，基本一支釣竿是330元，包含8隻泰國蝦，因為太好釣了，不小心都會超過8隻蝦啦！多出一桿蝦的數量，則得秤重買回家。

至少都會有8隻泰國蝦

當天我們釣了10隻泰國蝦，有大有小，新鮮活跳跳，還有人一次就釣到兩隻蝦，真的有夠厲害，釣完後，超過數量需到櫃台秤重買回家，若釣不到，店家會直接補足你8隻泰國蝦喔！這是一個釣蝦場，保夾釣蝦的概念。

現作鮮蝦餅

現場還有現作鮮蝦餅，吃過的朋友都說讚，喜歡的朋友，也可以買一包來品嚐，甚至還推出釣蝦贈品的活動，若一次能釣中兩隻泰國蝦，就送一包蝦餅，我覺得好難，但還是很多人一次釣兩隻呢！

蘭楊船菜餐廳

體驗完釣蝦之後，旅人都能直接買回家煮，也可以在「蘭楊蟹莊」對面的餐廳現烤品嚐，餐廳名為「蘭楊船菜」，應該是同一個老闆，提供各式菜色，以創意泰國蝦為招牌，還有新鮮熱炒海鮮。

用餐環境

餐廳佔地寬廣，有戶外庭院，還有寬闊的室內和室外用餐空間，滿滿的大圓桌，可以滿足不同的客群，假期來用餐的朋友，也是相當踴躍呢！

菜單

菜色品項豐富，除了招牌活蝦料理外，還有青菜小炒、功夫菜，烤魚料理、特色排骨、白飯、湯品等等，若有釣蝦的朋友，也可以代客料理喔！

烤蝦體驗

餐廳也有提供免費的烤蝦工具，釣蝦後的朋友，可以來這裡自行烤蝦，再淋上鹽巴，待泰國蝦轉色變紅後就能吃啦！自己烤泰國蝦的體驗，不僅好玩又有趣，而且這些泰國蝦，還是自己釣的呢！

蝦肉鮮甜肥美

自己釣的蝦自己烤，感覺特別鮮美好食，泰國蝦肉質甜美，蝦肉飽滿彈牙，只搭配鹽巴一起烤就很有味道了呢！我好喜歡，一隻隻入口，嘴巴停不下來啊！

紅燒豆腐 250元、月亮蝦餅 280元、雞油飯 20元

來體驗釣泰國蝦，不僅能現烤現吃，還能在餐廳再多點幾道菜用餐，因為我們只有兩個人，合菜比較不好點，當天簡單點了雞油飯、紅燒豆腐和蝦餅，味道中規中矩，整體餐點滋味還可以。不過老實說，還是現烤的泰國蝦最好吃啦！

心得

宜蘭特色玩樂好去處「蘭楊蟹莊」，釣蝦體驗真的很好玩，重點是釣蝦變得更簡單，釣蝦池好清澈，滿滿泰國蝦，還有專人釣蝦教學，想要釣不到也難啦！體驗釣蝦，還能現場烤蝦現吃品嚐，新鮮美味看得到吃得到，有趣又好玩，不僅適合大人，小朋友也能輕鬆體驗釣蝦喔！

蘭楊蟹莊

地址：宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號

電話：0983－428019

營業時間：周一至周五10：00－19：00、周六日09：00－19：30（周二公休）

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