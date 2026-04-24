春水堂「焙茶系列霜淇淋」5/1開賣　聯名日本花藝品牌推4款套餐

▲春水堂推出全新焙茶霜淇淋。（圖／春水堂提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接43年生日慶，春水堂推出全新「焙茶系列」霜淇淋，一共提供3種口味，5月1日起於華山店、國美店搶先上市；同時找來日本花藝設計品牌「plantica」展開聯名活動，包括紙杯、杯墊、餐墊紙全部換裝，還有4款限定周邊、套餐。

▲春水堂5月1日起開賣全新焙茶霜淇淋。

春水堂全新「焙茶珍珠霜淇淋」搭配蝴蝶餅、招牌珍珠，「椰雪焙茶珍珠霜淇淋」結合椰子粉、整片可口奶滋，「海霧焙茶珍珠霜淇淋」則以海苔粉提味，搭配蝴蝶餅。3種口味北部售價128元、中南部118元，5月1日起華山店（台北）、國美店（台中）搶先上市，7月1日起駁二店（高雄）接力開賣。

▲▼業者推出4款限定套餐，更把紙杯、餐墊紙、杯墊換上聯名新裝。

4款plantica聯名花映套餐中，「溫潤花系」含珍珠奶茶、功夫麵、黃金香酥雞，「明亮花系」則是翡翠百香綠茶、手工麻香麵線、黃金花枝蝦排，「深韻花系」含頂級烏瓦紅茶凍飲、御品牛肉麵、招牌豆干，「清新花系」有檸檬蘆薈凍飲、手工素麵線、茶香高麗菜。套餐售價280元至400元不等，5月1日至6月30日限時販售。

plantica花藝設計也融入6款紙杯、杯墊以及2款餐墊紙。另外，有4款聯名周邊，包括綜合茶禮售價790元、玻璃杯組加購價258元 、購物袋加購價218元，以及雙杯提袋加購價208元，5月1日起全門市開賣，售完為止。

▲另有玻璃杯、購物袋等4款聯名周邊。

五桐號本周則有全新麝香葡萄系列，「麝香葡萄粉粿烏龍」有葡萄果肉以及新配料桂花粉粿，每杯售價79元；「麝香葡萄柚子冰沙」則是結合韓國柚子醬、錫蘭紅茶打成冰沙，搭配手作綠茶凍，每杯售價89元。另外，桂花粉粿使用桂花釀入料製成，每份售價20元。

新品上市，30日前麝香葡萄系列新品任選第2杯7折；5月1日至8日「麝香葡萄柚子冰沙」的綠茶凍可免費升級桂花粉粿。

▲五桐號推出全新「麝香葡萄系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲新配料桂花粉粿。﻿