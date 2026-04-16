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台南深夜米糕老店！粒粒分明不膩口　微焦蚵仔煎勾芡極少更涮嘴

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

台南美食吃不完！這篇要分享的是位在台南中西區的「戽斗米糕」，也是在地人推薦的道地老店。米糕是台南代表性的美食之一，而米糕店可說是百家爭鳴，每一家店也都有自家的獨特風格。

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交通＆停車資訊
鄰近神農街跟水仙宮市場，距離台南火車站車程約8分鐘。沒有提供停車位，附近不太好停車，建議停遠一點再步行過來吃，會比較方便。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

環境
營業時間是從下午5點半到凌晨12點，越晚越多用餐人潮，是台南當地人宵夜的首選。用餐空間並不大，稍微有一點年代感，整潔度一般。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

菜單

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲除了招牌米糕之外，蚵仔煎跟水餃也是很多人會點的。

餐點推薦

米糕（大） 50元
配料有魚鬆、肉燥跟蘿蔔片，米糕吃起來粒粒分明，不會黏在一起，肉燥是以肥肉居多，肥肉滷得很入味軟爛，吃起來不會油膩。醬汁鹹香，搭配魚鬆一起入口，很好吃！但滷汁偏多，吃到最後米糕會偏濕。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲大碗的份量沒有很多。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

蚵仔煎 70元
份量也不是很大，蚵仔煎是放豆芽菜，吃起來很有口感。蚵仔煎勾芡很少，蛋煎得很不錯，吃起來有焦香味，邊緣煎得很剛好。蚵仔偏少，醬汁甜甜的，不會死鹹。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲蚵仔煎是現煎的，需要等待一下。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

燙青菜 35元

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲燙高麗菜的份量也是偏少，吃起來清脆有口感，淋上滷汁，味道很不錯，不會太重鹹。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

心得
初訪戽斗米糕，還滿喜歡的。米糕本身吃起來米飯硬度適中，醬汁鹹香，不會太重口味；蚵仔煎整體味道是喜歡的，煎蛋跟豆芽菜也喜歡，就是份量偏少些。蚵仔煎吃起來跟台北的蚵仔煎口感不一樣，這裡的勾芡很少，我喜歡勾芡少的，所以覺得很不錯。

▲▼戽斗米糕。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

戽斗米糕

地址：台南市中西區金華路四段98號
電話：06－2200556
營業時間：17：30－00：00（周二休息）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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