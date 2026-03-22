樹屋房小朋友最愛！花蓮歐風莊園寵物友善民宿　還有戶外大草皮

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

位於花蓮吉安鄉的「森林中民宿」，鄰近熱門的星巴克洄瀾門市，卻擁有鬧中取靜的歐風莊園氛圍。我們這次入住的房型是「樹屋雙人房」，圓了小時候想住在樹屋裡的夢想。無論是想找花蓮親子民宿，還是想安排一場放鬆的度假之旅，這間民宿絕對值得旅人們列入花蓮住宿清單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

▲距離花蓮市區開車約15分鐘左右，有提供免費停車場。

民宿公共空間

戶外庭園

園區內有著大草皮，小朋友可以大肆的跑跑跳跳，草皮搭配歐式鄉村風，彷彿置身於國外，頗有度假的氛圍感。除了有大草皮之外，一旁還有落羽松小森林，我們是一月中、接近底來的，落羽松差不多已經掉光了。園區還設置溜滑梯跟盪鞦韆，適合小小朋友玩。

接待大廳

森林中民宿的接待大廳布置得很美，讓人覺得很溫馨。很喜歡大廳的大面落地窗，看出去的景色美到不行，非常的愜意。民宿跟飯店的差別就在於，民宿多了溫馨讓人覺得很放鬆自在，而且這裡還是寵物友善民宿。

▲接待大廳旁是用餐區，桌椅都是實木傢俱，很有質感。

▲大廳有提供免費的咖啡跟小點心，一旁冰箱內的飲品也都是免費的，有可樂、七喜、礦泉水等。

▲我們的房間在2樓，民宿唯一的缺點應該就是沒有電梯，每次外宿行李都很多的我們，沒有電梯真的是一件很辛苦的事情！

2樓交誼廳

▲空間很寬敞，很適合三五好友在這吃東西聊天，交誼廳也有飲水機跟冰箱。

樹屋雙人房

這次我們入住森林中民宿的房型是「樹屋雙人房」，挑高的設計，房間很寬敞舒適，兩個人住很可以。房間最大的亮點當然就是樹屋，小時候一直夢想有天可以睡在樹屋裡，沒有想到終於實現了！

▲森林中民宿已經經營10年左右，房間內居然可以維持得這麼好，完全感受不到老舊。

▲最喜歡房間有超大落地窗，採光非常好，落地窗外還有個小陽台，可以坐在這裡放空、聊聊天。

▲房內的小家電設備完善，電視、電熱水壺、吹風機，這些基本配備都一應俱全。

▲吹風機的風力適中。

▲化妝桌有自帶鏡子，化妝非常方便。

▲一旁也有衣架可以使用，最貼心的是還有一張管家親手寫的小卡片，非常的用心！

▲浴室是採乾濕分離設計，空間很寬敞又乾淨。

▲有提供大瓶的洗髮精、沐浴乳。

入住心得

森林中民宿位於花蓮吉安鄉，距離花蓮市區差不多要15分鐘左右，遠離市區的住宿很幽靜，更能感受旅行美好的一切。整體來說，房間的大小、整潔度、服務態度，都很滿意。最深得我心是房間採光非常好，很明亮又有獨立景觀台。森林中民宿是有管家的，當天入住的管家人很親切又熱情，又加分了不少。獨立的庭院跟大草皮，環境很好，很適合親子家庭入住。

森林中民宿

地址：花蓮縣吉安鄉知卡宣大道一段36號

電話：0970－104081

營業時間：08：00－19：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山！重現經典對戰名場面

►《藥師少女的獨語》快閃店登台！神還原後宮經典場景

►小木屋咖啡隱身山腰綠林內 旁邊就是大棟山405三角點