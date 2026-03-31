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傳承超過半世紀！嘉義「涼肉圓」老店　外皮冰爽軟Q內餡扎實

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

嘉義代表性美食除了火雞肉飯之外，還有嘉義特有的涼麵以及涼肉圓。涼肉圓與一般的肉圓最大的不同之處就是──是吃冰的！配上嘉義特色白醋醬汁，令人吃過就難以忘懷，這篇要分享的是位於嘉義東區和平路上的在地老店「嘉義南門涼肉圓」。

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交通方式＆停車資訊
嘉義南門涼肉圓位於嘉義市東區和平路上，鄰近嘉義文化公園、文化路觀光夜市。附近還有好多美食，像是東門雞肉飯和平店、民主火雞肉飯、阿樓師火雞肉飯、羅家涼麵等。沒有提供停車場，建議可以停到「日月亭（吳鳳民族站）」，步行至嘉義南門涼肉圓約7分鐘。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

用餐環境介紹
嘉義南門涼肉圓已經開業50多年，是嘉義在地老店，深受很多在地人的喜愛。內用座位區並不大，只有幾張桌椅，不少客人都是直接外帶。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

菜單
除了招牌涼肉圓之外，涼麵也是招牌之一。主食還有滷肉飯，湯品種類很多，有香菇雞腳湯、金針瘦肉湯、豬腦湯、鹹菜鴨湯、土豆豬腳湯、排骨酥湯、筍干排骨湯、瓜仔雞湯等，涼菜的選擇也很多。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

推薦餐點

小涼麵＋涼肉圓 75元
之前吃過黃記涼麵涼圓家的涼肉圓就一直念念不忘，冰冰涼涼的口感讓我印象深刻。涼肉圓外皮吃起來很軟Q，不會咬不斷，很好入口；內餡偏少，內餡的肉吃起來很扎實。醬油膏加上蒜泥，最後再加入靈魂醬料白醋，很美味。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

涼麵是粗麵條軟硬適中
吸附滿滿的醬汁，很好吃。白醋給的量偏少，美乃滋味沒有很重，存在感偏低些。建議可以加點辣，加辣後可以綜合一些甜味，口感也更有層次。稍嫌可惜的是麵條太冰了，像是冰很久的麵條，以至於稍微影響口感。

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼嘉義南門涼肉圓。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲如果點組合餐涼麵跟涼肉圓就會放在同一盤裡，個人是覺得放在一起有點擁擠，不太方便吃，有機會回訪會分開點。

心得
這家的涼麵跟涼肉圓相比，涼肉圓比較對我們的胃，吃起來很Q彈，內餡肉扎實，但稍微偏少一些。涼麵麵體本身好吃，但麵條冰太久，入口真的是太冰了，影響口感；白醋偏少，味道偏淡些。吃過這麼多家嘉義涼麵，目前心中第一名的是羅家涼麵。

嘉義南門涼肉圓

地址：嘉義市東區和平路191之1號
電話：05－2254882
營業時間：12：20－21：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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