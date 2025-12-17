ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

想知道一滴黑豆醬油是如何歷經百年傳承、耗時120天日曬才能成就的美味嗎？這次我們來到雲林西螺，探訪全台最大的「瑞春醬油觀光工廠」，這裡不只可以一窺古法釀造的秘密、親眼見證壯觀的2500口甕的曬甕場，還有不能錯過的獨家黑豆醬油冰淇淋，一起來感受西螺百年黑金的魅力。

自行開車
沿國道一號，從西螺交流道出口下，往西螺市區方向前進，依循指標約15分鐘左右的車程即可抵達。停車場車位充足，還有遮雨棚，並設有無障礙和親子停車位。

大眾運輸
1.搭乘國光客運至西螺站下車後，轉搭乘台西客運7136西螺－北港（經二崙）路線，於下茄塘站下車，步行約3分鐘即可到達工廠，不過班次較少（約2小時／班），需留意時間。
2.搭乘高鐵至高鐵雲林站，轉搭計程車約15分鐘車程。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲不用門票，可免費入館參觀。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

瑞春醬油簡介
創立於西元1921年，至今已擁有百年歷史，傳承至第四代。第一代老闆以傳統黑豆醬油結合西螺特產的濁水米，調製出甘醇的醬油膏，挑著扁擔在西螺廟旁叫賣，奠定品牌基礎。瑞春一路走來，始終堅持古法釀造，並將其高品質黑豆醬油譽為「正蔭油」。如今的瑞春不只擁有全台最大的釀造甕場，更將整個醬油製程透明化，讓消費者食得安心，並將百年的釀造工藝持續推廣與傳承。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

參觀亮點
館內的導覽動線設計得非常流暢，讓旅客能像翻閱一本歷史書一樣，一步步了解醬油的奧秘。入館後這條歷史導覽走道，裡面記錄著瑞春醬油的百年軌跡、得獎紀錄與歷史文物，即使沒有導覽人員，也能完整了解品牌的發展故事。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲在此還設有透明化生產線， 透過一扇扇的透明櫥窗，可以親眼見證黑豆醬油從黑豆的蒸煮、製麴發酵、倒瓶殺菌到最終包裝等14道製程。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲讓傳統工藝在現代化的管理下，依然能堅持品質。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

全台最大曬甕場
除了室內展示區，還有絕對不容錯過的戶外曬甕場！這裡就是有著全台數量最多、佔地廣大的「古早陶甕曝曬甕場」，多達2500多個古老的陶土醬缸一字排開，井然有序地沐浴在西螺的陽光下，正在進行最關鍵的日曝過程。古法釀造的醬油，需要經過至少120天以上的陽光曝曬與時間醞釀，才能成就那獨特的甘醇風味。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲親眼看見這片「黑金」的釀造現場，深刻體會到傳統醬油的美味，是集結了自然、時間與人力的結晶。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲無論是遠景的壯觀感，或是近景的古樸陶甕質感，都是拍攝充滿台灣在地風味美照的絕佳地點！

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲不只滿足了視覺感官，同時現場也散發著濃郁的黑豆發酵香氣，走進甕缸區，挑戰你的嗅覺感官。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

周邊商品介紹
參觀完醬油的誕生地，當然也要來逛逛商品區，瑞春的專屬賣場品項非常豐富，從經典黑豆醬油到各種調味拌醬以及文創商品等應有盡有。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲經典黑豆醬油系列，採用台灣本土黑豆，經過至少120天日曝的「正蔭油」，是絕對不能錯過的必買品。

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲還有吸睛又可愛的甕缸造型存錢筒，極具收藏價值，作為伴手禮有特色又實用。

黑豆醬油冰淇淋
還有瑞春醬油觀光工廠限定販售的黑豆醬油冰淇淋，冰淇淋獨特的鹹甜交織風味，在濃郁的奶香甜味裡，加入微量的黑豆醬油，增加味蕾層次感而不膩口。冰淇淋中加入了與台灣小農契作的完整黑豆顆粒，在品嚐同時還能吃到黑豆，相當特別。強烈推薦參觀後一定要買來吃吃看，體驗一下這獨特的冰涼鹹甜滋味！

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

參觀心得
瑞春醬油觀光工廠不只是一個賣醬油的地方，它更是一座活生生的醬油博物館，在這裡重新認識了傳統釀造所需要投入的時間和心力，還能一睹全台最大曬甕場的壯闊景象，更是不容錯過的拍照打卡點！對於喜歡美食、熱愛傳統文化、或是正在尋找親子景點的旅人來說，這裡絕對是來西螺不能錯過的一站。帶上幾瓶好醬油回家，用這百年的甘醇風味，為自家的餐桌添上最道地的台灣味吧！

▲▼雲林西螺免門票景點「瑞春醬油觀光工廠」，全台最大2500甕曬甕場！必吃獨家黑豆醬油冰淇淋。（圖／部落客桃桃提供）

瑞春醬油觀光工廠

地址：雲林縣西螺鎮裕民路68－31號
電話：05－5882288
營業時間：08：00～17：00、周六08：30～17：00（周日公休）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 瑞春醬油觀光工廠 雲林旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

