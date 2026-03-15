2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！活動地點、時間表全收錄

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

台北展覽活動特別多，不時還會推出期間限定的主題快閃店，展覽主要集中在華山文創、松山文創、科教館、中正紀念堂。這篇為大家整理2026年3月、4月、5月的台北展覽、活動、快閃店，已登場與即將開展的展覽活動相關展期時間、門票價格、展出地點，詳細跟大家分享。

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台北展覽



七龍珠英雄崛起－台北

陪伴兩世代人長大的《七龍珠》，不論是漫畫或是動畫，都是令人難以忘懷的童年回憶。如今終於來到台北華山開辦展覽「七龍珠 英雄崛起」，將帶大家重新回到故事的開端，重現一幕幕經典場景。此次展覽大手筆打造40座角色立像，粉絲們可以和悟空、達爾、比克等角色們一同合照，還有多個互動裝置，一起來體驗龜派氣功、合體等招式動作！

展覽期間：2026／01／08－2026／04／04

開放時間：10：00－18：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚六合院 西1館 西2館

蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展

蠟筆小新已經陪伴我們超過35年啦！你我都已長大，但小新依舊還是5歲，永遠的5歲；像是我們兒時的童心，也永遠存在心中。這次的蠟筆小新互動體驗展，來到了台北華山文創園區，將帶大家再次走進蠟筆小新的多元宇宙。展覽中設置了多個好玩有趣的互動遊戲關卡、重現經典角色及場景、還有將大家帶回起點的小新博物館等。

展覽期間：2026／01／10－2026／04／04

開放時間：10：00－18：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B

航海王動畫25週年紀念特展

海賊迷絕不容錯過的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」來到台北科教館啦！這次因應航海王動畫播映25週年，所策劃的大型主題展覽，在開展前就已經讓人期待不已。展覽內容打造了四大展區：「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」、「新四皇區」，帶大家回到冒險起點，與草帽一行人最初的啟航重溫經典篇章。

展覽期間：2026／01／10－2026／04／06

開放時間：10：00－18：00

展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓南側特展室

綻放 維也納美景宮百年花繪名作展— 從瓦爾德米勒到克林姆

展覽期間：2025／12／05－2026／03／22

開放時間：10：00－18：00（17：30停止售票、入場）

展覽地點：國立歷史博物館 1F&2F 展廳

咒術迴戰展《劇場版咒術 0》篇

展覽期間：2025／12／27－2026／04／06

開放時間：10：00－18：00（17：30停止售票及入場）

展覽地點：松山文創園區 2樓多功能展演廳

蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影

展覽期間：2026／01／17－2026／04／19

展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

世界古文明 沉浸體驗展

展覽期間：2026／01／15－2026／04／19

營業時間：10：00－18：00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2AB館

葬送的芙莉蓮特展 台北站

展覽期間：2026／01／03－2026／04／06

營業時間：10：00－18：00（17：30停止售票及入場）

展覽地點：國立台灣科學教育館 七樓東側展覽廳

「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己

展覽期間：2026／01／01－2026／04／06

營業時間：10：00－18：00（17：30停止售票、入場）

展覽地點：中正紀念堂 1 展廳

台北快閃店

史努比港式飲茶快閃店

史努比粉絲快衝！2025年末最療癒的壓軸活動來了，這次 Snoopy 竟然在華山開起了茶餐廳？「史努比港式飲茶快閃店」帶著濃濃的復古港風驚喜登場，不僅有超巨型的「菠蘿油史努比」與圓滾滾的歐拉夫在現場迎接大家，更推出了馬年限定周邊與超吸睛的造型雞蛋仔。重點是免門票入場！展期一路延伸到2026年4月，快跟著我們的腳步，看看這次有哪些不能錯過的必拍亮點與必買好物吧！

展覽期間：2025／12／12－2026／04／06

營業時間：10：30－19：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中二館

Rilakkuma is always by your side 2025 in Taipei

人見人愛的療癒系角色「拉拉熊（Rilakkuma）」這回再次啟動海外巡迴展，現正來到台北華山文創園區！此次的「Rilakkuma is always by your side 2025」主題為「陪伴」，療癒人心的拉拉熊永遠會陪伴在大家的身旁。現場除了帶來了眾多的拉拉熊限定周邊商品，還有巨型拉拉熊氣偶、可愛的立體裝置場景可以來合影。

展覽期間：2025／12／26－2026／04／06

營業時間：11：00－18：00（最後入場時間17：30）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中7B

藥師少女的獨語快閃店 台北場

備受歡迎的人氣輕小說、動漫《藥師少女的獨語》，這回終於來到台灣開快閃店了！地點就在台北華山文創園區，首日開幕就拉起長長的排隊隊伍，著實驚人！除了是喜愛作品的粉絲朝聖之外，還有不少是為了展場限定的周邊商品而來。馬上就來看看詳細介紹，一起走進「藥師少女的獨語快閃店」逛逛吧！

展覽期間：2025／12／26－2026／04／06

營業時間：11：00－19：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館

庫洛魔法使透明牌篇 春日粉櫻快閃店

展覽期間：2026／02／26－2026／04／06

營業時間：11：00－19：00（最後排隊入場時間18：00）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館

「Chiikawa×Sanrio Characters POP UP SHOP」華山快閃店

展覽期間：2026／02／06－2026／04／06

營業時間：11：00－19：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 西4館

《日常角色:卡漫語彙下的當代版畫雕塑展》

展覽期間：2026／02／26－2026／04／12

營業時間：11：00－19：00

展覽地點：華山紅磚六合院 西7－2館

Chiikawa Baby POP UP SHOP 華山快閃店

展覽期間：2025／12／27－2026／03／31

營業時間：11：00－19：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4A館

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