嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭　還規劃迷你賽道

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

這次我們的嘉義兩天一夜之旅，選擇入住這間備受好評的「嘉義新悦花園酒店」，這裡不僅交通便利、提供寬敞停車場，更是以台灣黑熊為主題的親子友善飯店。飯店內有星巴克、戶外有旋轉木馬，還提供少見的寵物旅館服務！

▲位於嘉義市東區的保順路上，距離嘉義火車站，車程約12分鐘左右，交通很便利。

▲提供室內、室外停車場，車位很多，不用擔心沒有位子停。飯店還有提供房客免費接駁車服務。

▲新悦花園酒店是以台灣在地的自然元素：台灣黑熊、梅花鹿、嘉義市花豔紫荊及阿里山等意象，打造出具有台灣嘉義特色的藝術飯店。

▲大廳內有超可愛的台灣黑熊，讓大廳多了一點童趣感，活潑又有朝氣。

▲大廳旁有星巴克，在飯店裡面就可以喝到星巴克，實在是太棒了！

標準客房

這次入住9樓的標準客房，房間差不多有8.8坪左右。兩人入住，空間很寬敞舒適，房間內裝潢風格簡約有質感。新悦花園酒店的房型選擇很多，有雙人房、四人房、家庭房跟非常受歡迎的親子主題房。親子主題房很搶手，想要住的手腳一定要快！

▲房間內活動空間非常的寬敞，29吋行李箱隨便放哪都不會妨礙走路的空間。

▲房間內有超大面玻璃窗戶，窗簾打開白天視野很好，採光也很好，不需要開燈，房間就很明亮。這次訂的是兩張小床，兩張床是無法併在一起的。

▲床兩側都有床頭櫃，兩側都有插座。

▲房內小家電設備也都一應俱全，電熱水壺、小冰箱等。不過房內沒有提供瓶裝水，有提供冷水壺，可以到走廊飲水機裝水。

▲有提供茶包、咖啡包。

▲冰箱內也提供免費的飲料和果汁。

▲房間入門處有開放式掛衣區跟保險箱。

▲浴室是乾濕分離，廁所、淋浴間是分開的。我喜歡浴廁各自分開，這樣子上廁所才沒有壓力。

▲有提供大瓶的洗髮精、沐浴乳。牙膏跟牙刷沒有提供，大家要記得自己帶。

交誼廳

▲位於3樓，空間滿寬敞的。

兒童遊戲室（小菁英俱樂部）

▲開放時間09：00～12：00、13：00～17：00、18：00～21：30，空間也滿大的，記得要穿襪子。

健身房

▲開放時間06：30～22：30。

飲水機、自動洗衣房、自動販賣機

▲洗衣房有開放時間07：30～22：30，飯店的洗衣機都很搶手！

旋轉木馬

▲房客都可以免費搭乘。

新悦幸福小火車

開放時間10：30～12：00（11：30排隊截止）、14：30～16：00（15：30排隊截止），森林小火車很搶手，時間就到就有很多爸爸媽媽帶著小孩來排隊。沒有想到在飯店也可以搭到小火車，真的是很特別的體驗！

極速寶貝賽車場

▲開放時間10：00～12：00、15：00～17：00、18：00～20：00，小賽車道是需要付費的，房客優惠價100元，可乘坐2圈。

兒童沙坑、熊寶貝足球場

寵物旅館

位於地下一樓，開放時間為24小時，提供尿布墊、飲食碗、各項梳洗設備以及24小時監看系統。寵物限制為30公斤、95公分以下，費用為800元／晚，設有寵物室的飯店並不多，出遊可以帶著心愛的寵物一起出門，實在太棒了，環境也很乾淨。

入住心得

嘉義新悦花園酒店距離嘉義火車站12分鐘車程，交通很便利，房間空間很寬敞舒適又乾淨。提供付費寵物房，可以讓心愛的寵物跟主人一起出門旅行，光是這點就打趴很多飯店了，能跟寵物一起入住的飯店少之又少！這裡主打的是親子飯店，有主題親子房也有很多親子設施，很適合帶親子旅人入住，大人小孩都會很開心，推薦給大家。

新悦花園酒店

地址：嘉義市東區後湖里保順路69號

電話：05－2778666

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

