嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭　還規劃迷你賽道

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云
這次我們的嘉義兩天一夜之旅，選擇入住這間備受好評的「嘉義新悦花園酒店」，這裡不僅交通便利、提供寬敞停車場，更是以台灣黑熊為主題的親子友善飯店。飯店內有星巴克、戶外有旋轉木馬，還提供少見的寵物旅館服務！
▲位於嘉義市東區的保順路上，距離嘉義火車站，車程約12分鐘左右，交通很便利。
▲提供室內、室外停車場，車位很多，不用擔心沒有位子停。飯店還有提供房客免費接駁車服務。
▲新悦花園酒店是以台灣在地的自然元素：台灣黑熊、梅花鹿、嘉義市花豔紫荊及阿里山等意象，打造出具有台灣嘉義特色的藝術飯店。
▲大廳內有超可愛的台灣黑熊，讓大廳多了一點童趣感，活潑又有朝氣。
▲大廳旁有星巴克，在飯店裡面就可以喝到星巴克，實在是太棒了！
標準客房
這次入住9樓的標準客房，房間差不多有8.8坪左右。兩人入住，空間很寬敞舒適，房間內裝潢風格簡約有質感。新悦花園酒店的房型選擇很多，有雙人房、四人房、家庭房跟非常受歡迎的親子主題房。親子主題房很搶手，想要住的手腳一定要快！
▲房間內活動空間非常的寬敞，29吋行李箱隨便放哪都不會妨礙走路的空間。
▲房間內有超大面玻璃窗戶，窗簾打開白天視野很好，採光也很好，不需要開燈，房間就很明亮。這次訂的是兩張小床，兩張床是無法併在一起的。
▲床兩側都有床頭櫃，兩側都有插座。
▲房內小家電設備也都一應俱全，電熱水壺、小冰箱等。不過房內沒有提供瓶裝水，有提供冷水壺，可以到走廊飲水機裝水。
▲有提供茶包、咖啡包。
▲冰箱內也提供免費的飲料和果汁。
▲房間入門處有開放式掛衣區跟保險箱。
▲浴室是乾濕分離，廁所、淋浴間是分開的。我喜歡浴廁各自分開，這樣子上廁所才沒有壓力。
▲有提供大瓶的洗髮精、沐浴乳。牙膏跟牙刷沒有提供，大家要記得自己帶。
交誼廳
▲位於3樓，空間滿寬敞的。
兒童遊戲室（小菁英俱樂部）
▲開放時間09：00～12：00、13：00～17：00、18：00～21：30，空間也滿大的，記得要穿襪子。
健身房
▲開放時間06：30～22：30。
飲水機、自動洗衣房、自動販賣機
▲洗衣房有開放時間07：30～22：30，飯店的洗衣機都很搶手！
旋轉木馬
▲房客都可以免費搭乘。
新悦幸福小火車
開放時間10：30～12：00（11：30排隊截止）、14：30～16：00（15：30排隊截止），森林小火車很搶手，時間就到就有很多爸爸媽媽帶著小孩來排隊。沒有想到在飯店也可以搭到小火車，真的是很特別的體驗！
極速寶貝賽車場
▲開放時間10：00～12：00、15：00～17：00、18：00～20：00，小賽車道是需要付費的，房客優惠價100元，可乘坐2圈。
兒童沙坑、熊寶貝足球場
寵物旅館
位於地下一樓，開放時間為24小時，提供尿布墊、飲食碗、各項梳洗設備以及24小時監看系統。寵物限制為30公斤、95公分以下，費用為800元／晚，設有寵物室的飯店並不多，出遊可以帶著心愛的寵物一起出門，實在太棒了，環境也很乾淨。
入住心得
嘉義新悦花園酒店距離嘉義火車站12分鐘車程，交通很便利，房間空間很寬敞舒適又乾淨。提供付費寵物房，可以讓心愛的寵物跟主人一起出門旅行，光是這點就打趴很多飯店了，能跟寵物一起入住的飯店少之又少！這裡主打的是親子飯店，有主題親子房也有很多親子設施，很適合帶親子旅人入住，大人小孩都會很開心，推薦給大家。
新悦花園酒店
地址：嘉義市東區後湖里保順路69號
電話：05－2778666
