花蓮也能採草莓！高架式設計輕鬆摘　還有遮風避雨棚道區

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

誰說採草莓是苗栗大湖的專利？花蓮也可以採草莓！位於花蓮鳳林的「開心草莓園」鄰近兆豐農場，園區為高架式種植，不用蹲下來就能輕鬆採草莓。來到好山好水的花蓮，怎能不來體驗一下如此愉快的採草莓樂趣呢？馬上就來看看詳細介紹！

交通方式



自行開車

Google Maps導航直接搜尋「花蓮開心草莓園」，即可順利抵達，雖然沒有專用停車場，但農園所在地點路邊皆可停車，方便好停。

大眾運輸

搭乘台鐵至「林榮新光火車站」，出站後距離只有550公尺，步行約8分鐘即可抵達。

▲位於花蓮縣鳳林鎮，旁邊就是著名的兆豐農場，地點並不會太偏僻。



收費方式（價格會浮動）

草莓園入場免費，收費依照採摘草莓秤重量計價。當天採草莓價格為一斤450元，由於草莓價格每年會有所變動，建議在出發前可先打電話確認當日價格，以及當天園區的草莓狀況。像桃桃和予先生當天在入園前，就有先問清楚今天是一斤多少錢，還有今天可採草莓的狀況如何，老闆娘相當親切，也都有如實告知狀況，是一次很棒的採草莓體驗！

採草莓分享

花蓮開心草莓園的草莓是以「高架式種植」，也就是採草莓時站著稍微彎腰就能夠採摘，不用蹲在地上。非常適合長輩或是家長帶著小朋友闔家一同來體驗採草莓樂趣。入園時老闆會告知採草莓須知，最重要的是「禁止邊採邊吃」，聽說之前真的有人這麼做，而且全都被監視器給拍下了。

▲園區真的很大，有露天區、也有棚道區。



▲這回還是首次得知原來花蓮也可以體驗採草莓樂趣。



▲趁著來花蓮小旅行的機會，這天安排一早就來這採草莓。

▲棚道區優點就是風雨無阻，也不會曬太陽，可以比較輕鬆採草莓。



▲露天區的範圍就大很多，能夠採草莓的走道選擇也就更多，所以不用擔心會採不到漂亮的草莓。



▲太多又大又紅的草莓，太好採了，沒多久我們就剪了一大籃的草莓，邊採邊擔心荷包。



▲採草莓的心得就是找那種看起來已經很紅的，記得翻面看一看，看準就下好離手剪下去。



▲剪的時候，下刀處儘量接近草莓，不用留什麼梗，畢竟多的梗也都是算重量的。



整體心得

最後來分享一下我們這天採草莓的收穫！這一籃秤重一共798元，老闆娘人美心善算我們750元，實在開心。結完帳我們就現場洗了兩顆來吃，果真沒讓人失望，草莓又香又甜，帶點微酸，好吃！非常推薦給大家，花蓮也可以採草莓，你一定要來體驗一下。

花蓮開心草莓園

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路225之1號

營業時間：09：00－17：00

電話：0932－573181

