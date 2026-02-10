ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮也能採草莓！高架式設計輕鬆摘　還有遮風避雨棚道區

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

誰說採草莓是苗栗大湖的專利？花蓮也可以採草莓！位於花蓮鳳林的「開心草莓園」鄰近兆豐農場，園區為高架式種植，不用蹲下來就能輕鬆採草莓。來到好山好水的花蓮，怎能不來體驗一下如此愉快的採草莓樂趣呢？馬上就來看看詳細介紹！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式

自行開車
Google Maps導航直接搜尋「花蓮開心草莓園」，即可順利抵達，雖然沒有專用停車場，但農園所在地點路邊皆可停車，方便好停。

大眾運輸
搭乘台鐵至「林榮新光火車站」，出站後距離只有550公尺，步行約8分鐘即可抵達。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲位於花蓮縣鳳林鎮，旁邊就是著名的兆豐農場，地點並不會太偏僻。

收費方式（價格會浮動）
草莓園入場免費，收費依照採摘草莓秤重量計價。當天採草莓價格為一斤450元，由於草莓價格每年會有所變動，建議在出發前可先打電話確認當日價格，以及當天園區的草莓狀況。像桃桃和予先生當天在入園前，就有先問清楚今天是一斤多少錢，還有今天可採草莓的狀況如何，老闆娘相當親切，也都有如實告知狀況，是一次很棒的採草莓體驗！

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

採草莓分享
花蓮開心草莓園的草莓是以「高架式種植」，也就是採草莓時站著稍微彎腰就能夠採摘，不用蹲在地上。非常適合長輩或是家長帶著小朋友闔家一同來體驗採草莓樂趣。入園時老闆會告知採草莓須知，最重要的是「禁止邊採邊吃」，聽說之前真的有人這麼做，而且全都被監視器給拍下了。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲園區真的很大，有露天區、也有棚道區。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲這回還是首次得知原來花蓮也可以體驗採草莓樂趣。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲趁著來花蓮小旅行的機會，這天安排一早就來這採草莓。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲棚道區優點就是風雨無阻，也不會曬太陽，可以比較輕鬆採草莓。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲露天區的範圍就大很多，能夠採草莓的走道選擇也就更多，所以不用擔心會採不到漂亮的草莓。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲太多又大又紅的草莓，太好採了，沒多久我們就剪了一大籃的草莓，邊採邊擔心荷包。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲採草莓的心得就是找那種看起來已經很紅的，記得翻面看一看，看準就下好離手剪下去。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

▲剪的時候，下刀處儘量接近草莓，不用留什麼梗，畢竟多的梗也都是算重量的。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

整體心得
最後來分享一下我們這天採草莓的收穫！這一籃秤重一共798元，老闆娘人美心善算我們750元，實在開心。結完帳我們就現場洗了兩顆來吃，果真沒讓人失望，草莓又香又甜，帶點微酸，好吃！非常推薦給大家，花蓮也可以採草莓，你一定要來體驗一下。

▲▼花蓮高架式採草莓體驗。（圖／部落客桃桃提供）

花蓮開心草莓園

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路225之1號
營業時間：09：00－17：00
電話：0932－573181

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山！重現經典對戰名場面
►《藥師少女的獨語》快閃店登台！神還原後宮經典場景
►小木屋咖啡隱身山腰綠林內　旁邊就是大棟山405三角點

關鍵字： 花蓮開心草莓園 花蓮旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

推薦閱讀

嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭　還規劃迷你賽道

嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭　還規劃迷你賽道

餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩　極濃焦糖布丁每桌必點

餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩　極濃焦糖布丁每桌必點

2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程

2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

花蓮也能採草莓！高架式設計輕鬆摘

花蓮也能採草莓！高架式設計輕鬆摘

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

九九峰氦氣球樂園2／11啟用、2／12起開放全民預約

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

花蓮最新「美式沙漠風」看海園區開幕

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

星宇航空桃機二航貴賓室開箱

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

熱門行程

最新新聞更多

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

花蓮也能採草莓！高架式設計輕鬆摘

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

桃園「3.6萬坪魯冰花」月底最美

今年國際商港5年整體規劃總經費446.7億元　貨櫃行銷獎勵6.5億元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366