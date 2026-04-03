飄香景美夜市30多年無名水煎包攤！ 厚實麵皮吃起來口感軟綿

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家台北景美夜市的「無名水煎包」在地經營30多年，與有名的「景美上海生煎包」是鄰居，內容除了提供鮮肉、韭菜及高麗菜三種口味的水煎包外，還有個頭大的鍋貼，是許多景美人與世新學子的懷舊美食小吃。

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位置＆營業時間

攤商所在的位置在夜市前段，從捷運景美站1號出口步行過來僅需五分鐘，本身從下午開始營業到晚上，沒有固定休息日，大多都有擺攤做生意。

環境

在地已經有三十多個年頭，從十年前由對面位置移到現址，基本上沒有什麼大變化。攤位由老闆娘在管理，後方有小朋友及老公在幫忙製作。

本身主打的水煎包有三種口味

分別為鮮肉、韭菜及高麗菜三種。與傳統的生煎包相比，水煎包個頭較大口感軟綿，以蔬菜及鮮肉餡為主，以水悶熟使其底部較酥脆；而生煎包較小屬薄皮多汁，在口感內餡味道上不盡相同！

印象中早期的水煎包是12元一個

吃到現今單價已經漲到18元，而鍋貼也是一個7元。不過如今原物料通膨，所以要維持早期單價也有點難。

▲攤商有提供醬油膏及辣椒醬兩種調味。

餐點

鍋貼

他們的鍋貼個頭大、麵皮厚，內餡部分以高麗菜肉餡為主，份量較以往略少了點，不過吃起來還是挺過癮的，個人愛吃焦脆底，這家較偏軟，而且較油了些。

水煎包

三種口味的水煎包特點都在於包子皮夠厚，體積部份較以往小了點，味道沒什麼改變。鮮肉與高麗菜味道都不錯，裡頭都加了蔬菜味道較清甜；而我個人偏愛添加粉絲的韭菜餡，味道較佳而且可口。不過肉餡我覺得景美上海生煎包要好吃些，但價錢相對較便宜。

無名水煎包（景美夜市）

地址：台北市文山區景美街8號

電話：0905－593225

營業時間：15：30－22：30（不定休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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