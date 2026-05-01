2026基隆滷肉飯節總人氣TOP 10出爐　天一香奪冠、李Y哥排名第2

▲徐海莉推薦天一香肉羹順的神隊友組合是「滷肉飯+肉羹」，還可以多點一顆滷鴨蛋。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

記者黃士原／台北報導

為推廣庶民美食「滷肉飯」，基隆市政府今年再推滷肉飯節，活動結束後也根據民眾「神隊友組合」的打卡紀錄，總人氣TOP 10由天一香的「滷肉飯＋肉焿」奪得冠軍，而風味滷肉飯榜則由十二堂拿下榜首，最佳組合是「雞魯飯＋古早味燉湯」。

▲李Y哥藥燉排骨/臭豆腐的神隊友組合是「滷肉飯＋臭豆腐＋藥燉排骨」。（圖／記者彭懷玉攝）

今年基隆滷肉飯節跳脫競賽與排名形式，邀請大家來到合作店家（40家）用餐，享用自己的「神隊友組合」並打卡，即可領取活動限定零錢包（送完為止），到訪10間合作店家（至少包含3家不同店家），並發布10則FB或IG公開打卡貼文，即可參加抽獎，獎項包括SHARP 65吋電視、5000元現金及多項精選好禮。

▼2026基隆滷肉飯節總人氣TOP 10。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

滷肉飯節活動已於4月26日結束，主辦單位也根據民眾「神隊友組合」的打卡紀錄，統計出總人氣TOP 10店家，天一香的「滷肉飯＋肉焿」奪得冠軍，第2名為李Y哥藥燉排骨/臭豆腐的「滷肉飯＋臭豆腐＋藥燉排骨」，第3名是滷樂町（基隆店）_好味麵館的「滷肉飯＋辣筍絲＋油豆腐＋滷蛋」。

▲十二堂「蒸蛋滷肉飯」。（圖／取自孫榮IG）

除了總人氣，主辦單位還把雞、羊、海鮮等突破傳統的在地特色吃法，統計出風味滷肉飯榜（共6家），榜首由十二堂拿下，最佳組合是「雞魯飯＋古早味燉湯」；第2名是羊妹妹的「羊肉魯飯＋羊肉焿」，第3名為健安雞肉飯的「雞魯飯＋嘴邊肉湯」。

▼2026基隆滷肉飯節風味滷肉飯榜。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）