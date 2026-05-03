桃園觀音「5千株鐵炮百合」近滿開　園主：把握最後一周觀賞期

▲白千層鐵砲百合花園每年在4月底進入花期，目前預估花期剩下一周。（圖／網友王智勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／採訪報導

繼流蘇花、油桐花之後，鐵砲百合也迎來一年中最動人的時刻。位於桃園觀音的「白千層鐵砲百合花園」，近日花況已進入高峰，園主李萬益說，目前鐵砲百合花況已達9成，但若碰到下雨，恐怕撐不到母親節，打算前來的民眾要把握最後一周的觀賞期；今年依舊不漲價，50元清潔費即可看到飽。

▲李萬益說，今年翻種過後，鐵炮百合數量約有5000株之多。（圖／網友王智勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



位於白千層林道旁的白千層鐵砲百合花園，每年約在4月底至5月中旬迎來盛開期。李萬益說，今年翻種過後，鐵炮百合數量約有5000株之多，但他也感嘆「人算不如天算」，擔心花況無法撐到母親節。不少攝影愛好者分享美照，無論是近距離拍攝細節，或站上高處平台，甚至以空拍角度俯瞰，都能捕捉花海的動人景致。

▲近距離拍攝鐵砲百合花細節。（圖／網友王智勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



這片百合花園的誕生，其實源自一段思念。李萬益為了追思母親而親手栽種百合，在多年細心照料下，花況一年比一年繁盛，也讓這裡逐漸成為在地知名景點，吸引不少民眾前來拍照，留下屬於自己與家人的節日記憶。

▲在園主多年細心照料下，花況一年比一年繁盛，也讓花園逐漸成為知名景點。（圖／網友王智勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



除了花海本身，因鄰近桃園機場，時常能看到飛機低空掠過，也讓此地在賞花與攝影社團中逐年打開知名度。園方提醒，賞花時請沿著田間小徑行走，避免踩踏花圃；現場規劃數量有限的免費臨時停車空間，另販售百合切花與盆栽，百合花切花一株是70元、盆栽一盆200元。

▲百合花切花一株是70元，喜歡的人可以行動支持農民。（圖／網友王智勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



另外，雲林四湖的「中湖百合花園」近日同樣迎來盛開期。純白鐵砲百合搭配紅磚古厝，交織出自然與人文共存的風景，呈現與桃園截然不同的鄉村韻味。