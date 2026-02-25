塔頂恰好立於海拔1000公尺處！南投慈恩塔360度俯瞰日月潭

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

位於南投魚池鄉的「日月潭慈恩塔」，是當地可俯瞰四周湖光山水的最佳景點，並且由停車場入口上去，步行大約15分鐘即可到達，是相當值得推薦的必訪景點。好天氣時，可以看到周遭秀麗的山景，並且晨昏時景色也相當地美！

交通及停車

高鐵台中站下車後，前往高鐵5號出口轉搭乘南投客運（6670路公車）至水社遊客中心，之後再轉日月潭環湖公車（南投客運6669路），到慈恩塔站下車。

▲當日我和友人從伊達邵碼頭的旅宿自駕前來，車程時間不用半個小時，便抵達停車場登山步道入口，在這裡還有提供洗手間可使用。

步道

平緩好走，就算是老人小孩步行也很安全方便，沿途光影扶疏可見松木竹柳，體力好的話大概十多分鐘就走完，一般人的話15－30分鐘走完沒問題。

中途休息站

在途中距離目的地150公尺處有個休憩涼亭，在此可以稍作休整外，也可略見日月潭的山林景色，它跟搭乘纜車時見到的畫面，有不同的感覺。

環境及歷史

抵達後，看見的入口平台比想像中的要寬廣許多，在此除了有入口山門外，還有個鼓亭，它與塔內的銅鐘呼應「暮鼓晨鐘」意象，但實際上是裝飾設置。

▲在造訪日的休息區，還遇見來自日本的學生，他們坐在另一側時，讓我突然有種置身在國外的感覺。

慈恩塔

位於南投魚池鄉的沙巴蘭山，本身為九層中式建築物，塔高46公尺、塔頂海拔剛好1000公尺，有其欲窮千里目之意，在塔頂可飽覽360度日月潭全景畫面。

此塔建於民國60年（西元1971年）元月

是蔣中正總統感念其母王老太夫人所造，並且匾額由他親題，而其靈堂便於鐘鼓樓亭旁。建造時，其材料由船運過月潭水面，再用流籠送上山，與下方的玄奘寺在同一中軸線上，延伸拉魯島入水面。廣場種植梅花，在冬日時節與白石、紅塔、樓亭構成獨特的雪國景緻。

空間及景觀

環境的迴旋階梯在不同角度拍攝都很有特色，雖然為了安全考量設置安全網有點可惜，但其整潔的內部空間，再加上戶外透入的光線，還是給人視覺上的驚喜！

塔頂的巨型銅鐘是由日月潭涵碧樓於民國59年捐贈，自1971年懸掛至今並於特定時刻及節慶敲響，在上頭印有不同的圖紋，有興趣者可以在不同角度細看。

登塔的時間其實並不久，慢慢走還可在不同樓層看見不同的角度畫面。不過，最棒的還是頂端的廣闊景色，在環繞360度無死角的視野下，真的令人讚嘆不已！

據說清晨日落的景色超美，但開放時間是有限制的，所以想要拍到極佳的日出或夕陽景，應該是不太容易，不過能在與遊船相互對映的角度欣賞日月潭，真的是人生一大樂事！

日月潭慈恩塔

地址：南投縣魚池鄉環潭公路（台21甲線）

電話：049－2855668

時間：09：00－16：30

