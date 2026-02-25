ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

塔頂恰好立於海拔1000公尺處！南投慈恩塔360度俯瞰日月潭

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於南投魚池鄉的「日月潭慈恩塔」，是當地可俯瞰四周湖光山水的最佳景點，並且由停車場入口上去，步行大約15分鐘即可到達，是相當值得推薦的必訪景點。好天氣時，可以看到周遭秀麗的山景，並且晨昏時景色也相當地美！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通及停車
高鐵台中站下車後，前往高鐵5號出口轉搭乘南投客運（6670路公車）至水社遊客中心，之後再轉日月潭環湖公車（南投客運6669路），到慈恩塔站下車。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當日我和友人從伊達邵碼頭的旅宿自駕前來，車程時間不用半個小時，便抵達停車場登山步道入口，在這裡還有提供洗手間可使用。

步道
平緩好走，就算是老人小孩步行也很安全方便，沿途光影扶疏可見松木竹柳，體力好的話大概十多分鐘就走完，一般人的話15－30分鐘走完沒問題。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

中途休息站
在途中距離目的地150公尺處有個休憩涼亭，在此可以稍作休整外，也可略見日月潭的山林景色，它跟搭乘纜車時見到的畫面，有不同的感覺。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

環境及歷史
抵達後，看見的入口平台比想像中的要寬廣許多，在此除了有入口山門外，還有個鼓亭，它與塔內的銅鐘呼應「暮鼓晨鐘」意象，但實際上是裝飾設置。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲在造訪日的休息區，還遇見來自日本的學生，他們坐在另一側時，讓我突然有種置身在國外的感覺。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

慈恩塔
位於南投魚池鄉的沙巴蘭山，本身為九層中式建築物，塔高46公尺、塔頂海拔剛好1000公尺，有其欲窮千里目之意，在塔頂可飽覽360度日月潭全景畫面。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

此塔建於民國60年（西元1971年）元月
是蔣中正總統感念其母王老太夫人所造，並且匾額由他親題，而其靈堂便於鐘鼓樓亭旁。建造時，其材料由船運過月潭水面，再用流籠送上山，與下方的玄奘寺在同一中軸線上，延伸拉魯島入水面。廣場種植梅花，在冬日時節與白石、紅塔、樓亭構成獨特的雪國景緻。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

空間及景觀
環境的迴旋階梯在不同角度拍攝都很有特色，雖然為了安全考量設置安全網有點可惜，但其整潔的內部空間，再加上戶外透入的光線，還是給人視覺上的驚喜！

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

塔頂的巨型銅鐘是由日月潭涵碧樓於民國59年捐贈，自1971年懸掛至今並於特定時刻及節慶敲響，在上頭印有不同的圖紋，有興趣者可以在不同角度細看。

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

登塔的時間其實並不久，慢慢走還可在不同樓層看見不同的角度畫面。不過，最棒的還是頂端的廣闊景色，在環繞360度無死角的視野下，真的令人讚嘆不已！

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

據說清晨日落的景色超美，但開放時間是有限制的，所以想要拍到極佳的日出或夕陽景，應該是不太容易，不過能在與遊船相互對映的角度欣賞日月潭，真的是人生一大樂事！

▲▼日月潭慈恩塔。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

日月潭慈恩塔

地址：南投縣魚池鄉環潭公路（台21甲線）
電話：049－2855668
時間：09：00－16：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷
僅開放10席座位！隱身JR東日本大飯店台北「本格派鐵板燒」
景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

關鍵字： 日月潭慈恩塔 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

推薦閱讀

東區23年老茶餐廳！延續80年代港式氛圍　道地干炒牛河鑊氣濃

東區23年老茶餐廳！延續80年代港式氛圍　道地干炒牛河鑊氣濃

九州麻糬專賣店！公館「和服版」草莓大福　日本闆娘重現家鄉味

九州麻糬專賣店！公館「和服版」草莓大福　日本闆娘重現家鄉味

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤　還能吃到50元香雞排

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤　還能吃到50元香雞排

金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣　重現古早味辦桌菜

金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣　重現古早味辦桌菜

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

虎林市場「神秘黑糖糕」每周只賣一天

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人行1人免費

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

島語自助餐廳進軍台南

熱門行程

最新新聞更多

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

日月潭最美視角！塔頂恰好立於海拔1000公尺

島語自助餐廳進軍台南

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

鶯歌美食一日遊必吃清單！

2199元起住桃園高爾夫飯店贈2客早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366