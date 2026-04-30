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台北華山旁新商場開箱　片皮鵝必吃、異國風主題飯店6月開幕

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Renluxus芮娜瑟斯商場位於華山文創園區旁。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北再添複合式新地標！位於華山文創園區旁的「Renluxus芮娜瑟斯商場」，已於去年5月低調開放部分空間，除醫美、瑜珈等美業率先進駐外，芮馥軒餐廳已在4月中啟動試營運，而飯店將在6月正式迎賓。

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲商場1樓為「Renfinea芮馥軒」散客用餐空間。（圖／記者彭懷玉攝）

該案由虹耀建設首度跨足商場之作，共11層樓規劃多元用途，其中3樓主打美業與身心療癒空間，涵蓋瑜伽、頌缽、芳療Spa與岩盤浴等服務，獨立包廂享受隱密空間；頂樓則有星空酒吧，可遠眺台北101。

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲3樓主打美業與身心療癒空間，涵蓋瑜伽、頌缽、芳療Spa與岩盤浴等服務。（圖／記者彭懷玉攝）

住宿部分由「RENHOSPES芮赫飯店」進駐4至6樓，全館僅規劃20間客房，主打「一層一世界、一戶一國家」概念，依樓層區分不同主題，4樓是中東及西亞、5樓非洲大陸，6樓則彷彿來到南美洲秘魯智利，業者表示，飯店預計在6月正式完工迎賓。

▲芮赫飯店4樓是中東及西亞主題，土耳其房。（圖／翻攝自飯店官網）

▲芮赫飯店4樓為中東及西亞主題，包含土耳其房。（圖／翻攝自飯店官網）

餐飲方面，位於1、2樓的「Renfinea芮馥軒」已於4月試營運，預計5月開幕，主打粵菜與江浙料理，由具近20年資歷的主廚林韋甫掌舵，過去曾任職於大三元酒樓、台北新板希爾頓酒店的他，將經典粵菜注入現代細膩手法，賦予老派靈魂新面貌。

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「Renfinea 芮馥軒」主廚林韋甫、芮娜瑟斯商場協理張心盈。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，招牌爐烤片皮鵝推薦必吃。選用上等雲林白羅曼鵝種，以秘製醬料醃漬並精準控溫爐烤出滑嫩多汁口感，一隻約4.5公斤，可選擇1鵝2吃或到4吃，一份4,380元+10%。並搭配六宮格獨家沾醬，包含經典乳豬醬，以及蔓越莓醬、蘋果絲跟柚香蓮藕，增添立體層次。除了大菜之外，港式點心如春風如意腸粉、蓮蓉芝麻球、紅塵妃子笑等點心如藝術品呈現，也是推薦必點。

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼除了各式粵式大菜之外，港式點心如春風如意腸粉、蓮蓉芝麻球、紅塵妃子笑都是亮點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

空間設計上，餐廳以東方文化結合現代簡約風格，一樓規劃開放式雅座區，二樓則設6間包廂，最大可容納約20人，方便商務與家族聚餐需求。

▲Renluxus芮娜瑟斯商場,Renfinea芮馥軒,3樓Renbellia 美學館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲3樓規劃為Renbellia美學館，提供臉部SPA、身體按摩、瑜伽等服務。（圖／記者彭懷玉攝）

芮娜瑟斯商場協理張心盈說，待飯店6月開幕後，商場便全面對外營運，屆時將提供美食、文化與生活態度交織的場域，她說，目前傾向走會員制，包含規劃三天二夜的套裝旅程，但為保障VIP的尊榮感和隱私性，預計只會收取144位會員。

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

▲矗立台北20年的福容大飯店台北一館位於建國花市旁，將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

有飯店新開幕也有飯店準備告別市場，福容大飯店台北一館將於今年熄燈，餐飲服務預計7月1日起暫停，最後住房日為7月31日，8月1日正式封館，為20年營運時光劃下句點。

業者於官網推出連住兩晚優惠，周日至周五期間，住進11樓豪景套房2晚只要8,690元起含早餐；以及「餐飲感謝季」與會員抽獎活動，回饋長期支持的消費者。業者透露，福容一館歇業原因為「租約到期」，而接下來位於圓山站附近的福容台北旗艦飯店會在今年底開幕。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 Renluxus芮娜瑟斯商場 芮赫飯店 芮馥軒

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