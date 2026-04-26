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水源市場最會排隊的便當店！全為那塊烤三層肉、口感Q彈不膩

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

水源市場內除了那兩家龍記、祥記熱炒等候時間有夠誇張外，這次又發現一間「大水元」，賣的是三菜一主菜的便當，排隊隊伍是轉了一圈又一圈。菜色看起來很豐富，大部分的人都選擇外帶，內用的話是用小時候營養午餐的鐵盤盛裝。真的會選擇困難，不知道到底要點哪一樣主菜，太晚去還會賣光光！

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環境
平常大約不到五點多就開始排隊，而且會越來越長，排到轉彎處又再轉彎。本來想外帶的，看了一下好像也有內用座位，就在攤車旁邊的邊桌，乾脆就直接內用，不過大部分的人都是外帶居多，內用的話吃完再自行回收。

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
主餐大約有十幾種，光是雞腿就有炸雞腿、烤雞腿、無骨雞腿、脆皮雞腿好幾種，腿庫肉看起來也很好吃，價格介於100～130元之間，最貴的就是頂級蒲燒鰻魚飯230元。

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

推薦餐點

烤三層肉飯
鹹香入味不油不膩，肥肉部分咬起來有Q度，白飯也煮得很好，配菜選了苦瓜、茄子以及番茄炒蛋，味道也都不會太鹹，調味很下飯，真的算是好吃的便當。

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼大水元便當。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
水源市場的美食太多了，後來又在外圍發現一間全麥的潤餅捲，也是很好吃，來到水源市場真的要空著肚子來，不然很多想吃的都吃不下！

大水元

地址：台北市大安區羅斯福路四段92號
電話：0978－512566
營業時間：10：00－19：00（周日、一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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