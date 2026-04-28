添好運港點吃到飽5月繼續舉辦　適用門市增為3家

▲添好運5月港點吃到飽門市有3家。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運今年繼續推港點吃到飽活動，業者公布5月舉辦門市為台中J Mall店、台南小北門店、高雄富民店，即日起開放1個月內預約，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，今日業者公布5月舉辦門市，除了台南小北門店、高雄富民店，台中J Mall店也再度回歸，而不是後半場才加碼增加的門市。目前3家分店已開放網路訂位，開放1個月內預約。

吃到飽時段，台中J Mall、台南小北門店為5月1日至31日平日14:00至17:00，台中J Mall每時段限量40位，台南小北門店則是限量20位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00，每時段限量40位。3家分店用餐時間都是100分鐘。

▲朵頤牛排接手小福利麻辣鍋原址，4家新分店5月接力登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，小福利麻辣鍋4月後陸續退場，原有的新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店，全數由朵頤牛排進駐。日前業者宣布，中和環球店將於5月1日開幕，京站小碧潭店5月6日開幕，而竹北遠百店、桃園中茂店則是5月8日與大家見面，即日起開放訂位。

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。