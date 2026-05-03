北投2溫泉旅宿合推「續住贈早餐」　信義區飯店住2晚送2碗

▲位於北投的「日勝生加賀屋」與「北投老爺酒店」首度跨界合作，即日起至6月30日推出新專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台北高質感飯店接連推出跨館合作與線上旅展優惠，從北投溫泉度假到市區輕奢住宿，搶攻旅客短天數度假需求。其中，「日勝生加賀屋」與「北投老爺酒店」首度跨界合作，凡連續入住兩晚以上，旅客可享「續住早餐二選一」。

▲日勝生加賀屋天翔廳以精湛的和食文化聞名，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。（圖／業者提供）



日勝生加賀屋X北投老爺酒店

位於北投的「日勝生加賀屋」與「北投老爺酒店」首度跨界合作，即日起至6月30日推出「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案，最大亮點在於打破飯店界線的「跨館用餐」體驗。凡連續入住兩晚以上，旅客可享「續住早餐二選一」，依心情自由選擇在兩館間切換用餐場域。

加賀屋主打日式和食文化，提供結合日本石川縣米與在地食材的精緻自助早餐；北投老爺則以PURE歐式餐廳呈現半自助式法式早餐，搭配主菜與手作麵包，展現截然不同的餐飲風格。

▲北投老爺PURE 歐式餐廳早餐採半自助式，主廚嚴選當季物產結合法式烹飪工藝，提供多元的主菜選擇。（圖／業者提供）



除了住宿與美食，加賀屋也強調文化體驗，如「若狹塗筷」手作與花藝課程，深化日式生活美學；北投老爺則以健康療癒為定位，結合瑜珈、藝術展覽與夜間走讀，打造身心放鬆的度假氛圍。

入住加賀屋「一泊三食」專案，每晚17,100元＋10%起，除館內早晚餐外，還能跨館享用北投老爺的歐式午間套餐；選擇北投老爺「一泊二食」每晚7,599元起，則可前往加賀屋品嚐日式下午茶，以及體驗白磺溫泉大眾湯。

▲瀚寓酒店獲米其林飯店指南、金環獎雙肯定，官網限定訂房優惠3折起。（圖／業者提供）



瀚寓酒店

位於信義區的「瀚寓酒店」近期接連獲得「米其林飯店指南入選」及Agoda金環獎肯定，為歡慶此盛事，業者推出官網住房3折起優惠，即日起開賣至6月27日。

▲瀚寓酒店每房都配置大桌面大理石工作桌，讓住客就像在家中書房內寫意辦公。（圖／業者提供）



預訂「新饗樂時機」 住房專案者，可享「菁英套房」連住兩晚以上，贈弈夢紅樓「蒜香脆皮雞雙人套餐」或「黑毛豬肋排雙人套餐」一組（價值2,280元+10%）；「住2晚送2碗專案」為周一至周四平日同房型連住二晚，贈送五星牛肉麵兩碗。另外，品牌除旗下「瀚寓夏天」之外，白石集團也正籌設第三家旅店，展現拓展旅宿版圖的企圖心。

▲台北遠東香格里拉線上旅展最殺優惠首推「尊榮客房平日不含早餐」方案，原價24,255元，優惠價6,600元，約27折。（圖／業者提供）



台北遠東香格里拉

「台北遠東香格里拉」鎖定都會型Staycation市場，於5月整個月推出線上旅展，住宿券最低約27折。以尊榮客房為例，平日入住一晚最低6,600元起，即可享五星飯店服務，下殺27折；若選擇含早餐方案優惠價7,500元；或升等豪華閣禮遇方案，含早餐、下午茶及晚間雞尾酒小點，優惠價9,700元，享37折，不到萬元即可體驗行政樓層待遇。