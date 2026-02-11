九州麻糬專賣店！公館「和服版」草莓大福　日本闆娘重現家鄉味

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

來自彰化鹿港的「米弎豆お菓子処 MISATO」在台大公館商圈，開設了街邊外帶分店。它是由一對日台夫妻創立經營，闆娘來自日本九州，所以本身就以九州麻糬專門店為號召，推出草莓大福、小判餅及最中餅等日式點心，另外還有草莓相關飲料，雖然價格略高但味道不錯，剛開幕時吸引不少人購買品嚐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



▲店家本身位於捷運公館站4號出口附近，斜對面是藍家刈包很好找。



▲門面不大僅提供外帶，簡約的日式風格很吸睛。



大福現點現做

門口的玻璃窗內，店家小妹正在製作草莓大福，前天去買禮盒時還有看到包葡萄的版本；採用來自苗栗的大湖草莓，搭配紅豆餡，包覆於麻糬皮中製作。來自九州的妻子將家鄉的和菓子甜點帶入台灣，在鹿港開設了兩家門市，現今跨縣市來到了台北；因其大福外觀似和服包裹，所以看起來很有特色。

▲門口的玻璃窗內，店家小妹正在製作草莓大福，前天去買禮盒時還有看到包葡萄的版本。







▲店內環境很簡單，牆面有一些日式裝飾及包裝盒。



▲比較吸引我注意的，是那來自日本京都的「賀茂御祖神社（下鴨神社）」御守，本身以結緣開運美麗聞名。



▲除了主打的草莓系列之外，還有小判餅、最中餅及飲料等等，以價格而言沒特別標示來源成分算是偏高點。



▲印有店名的紙袋簡潔好看，有些日式和菓子或是鯛魚燒也會用這種方式包裝。



▲禮盒放了冰箱一晚，隔天再吃口感會比較Q，但內餡味道較冰涼明顯；現做現吃的汁水味道較足，享用時會較軟綿。



米弎豆お菓子処 MISATO 台北公館店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷3之1號

電話： 02－23679850

時間：12：00－20：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣 重現古早味辦桌菜

►永和老字號烘焙坊歇業兩年低調重生！媳婦接棒傳承30年老手藝

►封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松 免費開放且看且珍惜