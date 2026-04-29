桃園高遶溪古圳步道開箱　溪谷繩橋、原始秘徑成避暑新亮點

▲高遶溪古圳步道一邊新設水泥鋪地，一邊保留原始山徑，任君選擇。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

桃園復興區再添山林秘境！高遶溪古圳步道原為泰雅族早年狩獵與祭儀使用的山徑，經桃園市觀旅局整修後重現風貌，並於去年5月新增跨溪繩橋，讓整體步道更具探險氛圍。沿途被原始喬木包圍，彷彿走進侏儸紀世界，將成夏季避暑新亮點。

▲高遶溪古圳步道位於高遶溪中下游溪谷，沿途潺潺流水聲陪伴。（圖／記者彭懷玉攝）

觀旅局指出，高遶溪古圳步道位於高遶溪中下游溪谷，鄰近自行車族熟悉的羅馬公路，全線以「修舊如舊」為原則進行整建，保留在地自然景觀與歷史紋理。步道總長約2.6公里，其中既有古道整修約1.6公里，讓旅客得以深入體驗原汁原味的泰雅族山林路徑。

▲最大亮點是新設置紅色的跨溪繩橋，走在其中會稍微搖晃，同時只能容納5位通行。（圖／記者彭懷玉攝）

此次工程也同步優化設施，像是新增一座長29公尺的跨溪繩橋、設置約700公尺安全護欄，以及完善導覽指標與休憩空間；並整體整理入口節點，包括高遶橋、高遶天空吊橋旁、軍事遺構、跨淺溪流及瀑布旁景點等5處，提升步道安全性與遊憩品質。

▲踏上紅色繩索吊橋，橋身隨步伐微微晃動。（圖／記者彭懷玉攝）

實際走訪，踏上紅色繩索吊橋，橋身隨步伐微微晃動，每次限5人通行，增添幾分刺激感。豐水期時，腳下溪水呈現翠綠色澤，搭配林間高濃度芬多精，讓人身心舒暢，是炎夏避暑的絕佳去處。

▲▼林間芬多精讓人身心舒暢，是炎夏避暑的絕佳去處；步道地圖，可點圖放大。（圖／記者彭懷玉攝）



若時間充裕，也可順遊周邊景點，如擁有冷熱雙泉的羅浮溫泉，以及新開放的宇內溪溫泉戲水區，尤其當步道健行後，泡進泉水中，特別能舒緩身心，徜徉在療癒的山林魅力。