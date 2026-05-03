手搖夏日飲品推新品　萬波有紫蘇系列「一手私藏主打埃及紅茶」

▲10加手搖夏季飲品推薦。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

搶攻炎炎夏日商機，各大手搖飲陸續推出限定新品，包括萬波紫蘇、一手私藏埃及紅茶系列等，還有麻古茶坊的蕃茄梅蜜、大苑子芒果季則回歸。不少網友試喝後也大方分享嚐鮮口感及推薦糖度。

▲萬波島嶼紅茶「紫蘇系列」被網友狂讚很適合夏天。（圖／記者蕭筠攝）

●萬波島嶼紅茶

萬波今夏推出全新紫蘇系列，「紫蘇金萱」中杯45元、大杯55元；「紫蘇檸檬奇亞籽」中杯55元、大杯65元，限冷飲，可做半糖或微糖，買紫蘇檸檬奇亞籽可免費加1份愛玉。嚐鮮過的網友表示「紫蘇喝起來意外很不錯」、「非常適合這種天氣」。

▲麻古茶坊「番茄系列」。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊

麻古茶坊人氣「番茄系列」回歸，聖女小番茄打成冰沙後搭配獨家梅汁、蜂蜜做成「番茄梅蜜」，還有加入波波、綠茶凍的「番茄梅蜜波波」，售價75元起。此系列為固定冰量，網友推薦1分糖最適合。

▲網友推薦「麝香葡萄粉粿烏龍（左）」無糖最適合。（圖／記者蕭筠攝）

▲桂花粉粿。（圖／記者蕭筠攝）

●五桐號

五桐號「麝香葡萄系列」推出2款飲品，「麝香葡萄粉粿烏龍」有葡萄果肉、桂花粉粿，每杯售價79元；「麝香葡萄柚子冰沙」則是結合韓國柚子醬、錫蘭紅茶打成冰沙，搭配手作綠茶凍，每杯售價89元；另有全新配料「桂花粉粿」，使用桂花釀入料製成，每份售價20元，8日前「麝香葡萄柚子冰沙」的綠茶凍可免費升級桂花粉粿。﻿

網友試喝後推薦麝香葡萄粉粿烏龍點無糖最適合，不少人也直呼「不錯，葡萄果粒好大粉粿也好吃」、「我好愛喔真的太好喝了」、「桂花粉粿好好吃喔」。

▲尼羅河N°26。

▲月影芭絲特。

●一手私藏紅茶

一手私藏世界紅茶今夏推出「埃及紅茶系列」，其中「尼羅河N°26」為錫蘭紅茶融合薄荷及接骨木花，售價55元；「月影芭絲特」則以尼羅河紅茶為基底加入鮮奶調和，售價65元。5月31日前於門市購買埃及紅茶系列任2杯即送「埃及貓保冷袋」1個，送完為止。

喝過的網友分享「香氣超特別」、「這個好喝，買月影是鮮奶茶版本，薄荷味會柔和很多」、「好喝」；但也有人建議「現買現喝比較好喝，放冰箱隔天就失去接骨木的香氣了」、「有一個沁涼的薄荷味，害怕薄荷的人可以避開」。

▲蜜粿蜂蜜優格（左）、蜜粿蜂蜜鮮奶茶（右）。（圖／發發The Far Far Farm提供）

●發發

發發最新「蜂の蜜語系列」嚴選「蜜蜂工坊」的龍眼蜜搭配招牌優格、鮮奶，推出「蜜粿蜂蜜優格（售價90元）」、「蜜粿蜂蜜鮮奶茶（售價70元）」，再加入以蜂蜜蜜漬的「蜜香粉粿」增添咀嚼口感。網友狂推表示「很好喝」、「發發這次的蜜粿蜂蜜優格真的很好喝耶，神扯」。

▲老賴茶棧富士蘋果系列。（圖／老賴茶棧提供）

●老賴茶棧

老賴茶棧全新「韓國富士蘋果系列」把韓國進口的富士蘋果融入茶飲中，提供「蘋果香青」、「蘋果烏龍」售價皆為70元；加入蘋果凍及蘋果醬的「蘋果青凍飲」，售價75元；鹹甜奶蓋結合蘋果青茶的「奶蓋蘋果青」，售價80元。

網友推薦無糖微冰，另有人推薦蘋果香青，口感清爽又吃得到蘋果果粒。

▲大苑子「芒果季」有2款人氣飲品回歸。（圖／大苑子提供）

●大苑子

大苑子「芒果季」2款人氣飲品回歸，「愛文芒果冰沙」中杯95元、大杯130元；結合綠茶的「愛文翡翠」，大杯75元、超大杯110元。另有甜點「許慶良芒果鮮奶酪」，每份65元。

▲UG攜手北港朝天宮聯名推出「五吉好運籤詩杯套」。（圖／UG提供）

▲期間限定飲品「馥桂保庇茶」。（圖／UG提供）

●UG

UG本月與北港朝天宮聯名推出「五吉好運籤詩杯套」，杯套內插「五吉籤詩」，消費者可抽出專屬籤詩，並插入杯套專屬籤槽，於門市購買任一飲品即可獲得，開放累贈，1杯1組，每日限量100組，送完為止。

同步推出期間限定飲品「馥桂保庇茶」，以桂花輕烏龍為基茶佐以金桔，再搭配新配料「桂花凍」，每杯75元起。

▲KUNG FU TEA功夫茶以熱銷「隱山烏龍」推出3款風味飲品。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

●KUNG FU TEA功夫茶

功夫茶以熱銷「隱山烏龍」為基底推出「隱山雙韻系列」，有「隱山奶青」、「隱山紅柚烏龍」與「隱山烏龍」，10日前隱山奶青第2杯折10元、11日至20日隱山紅柚烏龍第2杯折10元、21日至31日隱山烏龍第2杯折10元。

▲可不可熟成茶行全新「蘋果珍寶」系列5月5日上市。（圖／記者蕭筠攝）

●可不可熟成茶行

可不可熟成茶行5月5日起推出全新「蘋果珍寶系列」，以麗春紅茶、台灣綠茶、烏龍茶、奶綠，再加入富士蘋果汁，提供「蘋果麗春」、「蘋果春芽」、「蘋果茶花烏龍」以及「蘋果春芽厚乳」，售價59元起，依門市、商場價格不同。

新品上市，11日前可享「蘋果珍寶系列單杯現折10元」優惠，每筆訂單限折扣2杯，不得與其他優惠併用。