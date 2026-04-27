永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50　老麵饅頭11元就能吃到

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

永和智光黃昏市場賣包子饅頭的店家很多，這次發現一間「百分百老麵包子饅頭」，在地圖上沒地標，店舖很大一間，使用老麵製作包子饅頭。這次是被攤位上的蔥燒餅吸引住，看起來芝麻很多，一副就是好吃樣，買了幾個試試口味還真好吃，尤其是回家烤過之後味道更棒，其他包子饅頭也很熱門，下午三點開始營業，越晚人越多！

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▲整體環境看起來乾乾淨淨的，一邊賣包子饅頭，一邊賣燒餅以及剛炸好的雙胞胎，開車來的話附近有收費停車場很好停車。

▲不得不說價格實在很便宜，包子通通16元、饅頭11元，這次買的蔥燒餅兩個30元、四個50元，多買幾個回家凍起來當早餐很可以。

蔥燒餅

蔥燒餅外層芝麻鋪滿滿的，芝麻香氣很濃厚，冷掉吃味道是差一點，不過回家回烤之後味道之香。蔥香餅香還有芝麻香，內餡還帶點胡椒調味，味道真的不錯，加上價格又便宜，真的很加分，下次一定還會再買！

百分百老麵包子饅頭

地址：235新北市中和區大勇街27巷16號

營業時間：15：00～售完

水晶安蹄 不務正業過生活

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