西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！還有Halal清真認證

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於台北西門町獅子林大樓後方的「六福大樓沙威瑪創始店」，是在地有名老字號的街邊外帶小吃攤，本身已經經營了40年以上，是相當有名的排隊異國美食。價格不貴味道也好吃，其獨特的埃及風味醬汁，以及得到清真認證的資格，也是頗受好評的關鍵！

位置

▲店家位置不算很好找，但只要記得面對獅子林大樓後門左側通道，就可以看見這個小吃攤位。

特色

▲在沙威瑪的口味上，台式與異國的差異頗大，主要在醬汁、醃肉和麵包三項，其他像是製作烘烤技術也略有不同。

▲店家表示已經經營40年以上，本身為埃及風味，而且採用較獨家的烤肉風味。

▲選用雞肉食材也得到Halal認證為清真美食，不吃豬肉的伊斯蘭教徒也可以品嚐。

製作流程

先把麵包鋪好放上生菜和美乃滋，接著切下烤肉放上去，最後再依喜好要求除了番茄片外，還有一片起司，若要加辣要先說！

▲店家的烘烤台有特別的烤箱設計，與一般夾起來在側邊烤有點不同，比較省時省力。

小份70元

味道很不錯，內容也很實在。我有特別要求烤酥一點，所以在切斷面時很整齊，裡頭的配料吃得出其風味，加起司真的會好吃許多，但辣度略微不足，下回要點中辣，值得找時間再品嚐。

六福大樓沙威瑪創始店

地址：台北市萬華區西寧南路36號

電話：0953－118651

營業時間：15：00－23：00

