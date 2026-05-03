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「玉里橋頭臭豆腐」基隆店低調收攤　網友：原班人馬到碧潭？

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

記者彭懷玉／綜合報導

花蓮排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」2024年低調進軍基隆孝三路，不料，近日有網友發現，「怎麼突然收掉了？」對此也引來其他網友回覆，「我覺得收得好，吃過一次跟本店的還原度只有30%吧，超失望的。」

「玉里橋頭臭豆腐」創立於花蓮玉里，其中基隆孝三路店為全台第5家分店，與大台北紅茶共同店面，沒有內用區，但就有網友發現，基隆店突然收掉了，並分享一張店家5月1日結束營業的手寫紙板，讓他在Threads上崩潰說，以後只能去台北吃了嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友發現，基隆店突然收掉了，並分享一張店家5月1日結束營業的手寫紙板 。（圖／翻攝自Threads）

對此，其他網友回覆，「我覺得收得好，吃過一次真的跟玉里橋頭本店的還原度只有30%吧，超失望的」、「吃過一次，然後，沒有然後了！」、「基隆這間不好吃...」、「我覺得沒有很好吃，後來經過也沒什麼人潮」、「好欸 恭喜收掉了」、「難不成是原班人馬到碧潭嗎？」

但也有網友驚喊「居然！！！我才吃過一次而已！」、「什麼居然收掉了 我好難過」。

▲玉里橋頭臭豆腐台北店。（圖／記者黃士原攝）

▲玉里橋頭臭豆腐台北店。（示意圖／記者黃士原攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電花蓮本店詢問，員工表示不清楚基隆店收掉的原因，也不知道接下來的展店計畫，至於是否能採訪老闆，員工則說「老闆在忙，不方便。」

另外，兩周前有其他網友發現，「玉里橋頭臭豆腐」在新店碧潭吊橋旁悄悄掛起招牌，疑似準備開設分店，讓人聯想起是否和基隆店收掉有關係。

玉里橋頭臭豆腐是花蓮排隊名店，選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，最後使用3種不同溫度油鍋整塊依序炸一遍，直到外皮酥脆。最推薦吃法是加入手工台式泡菜、蘿蔔絲、九層塔，再淋上蒜汁醬油，吃起來更加入味，但也因臭氣熏天引來許多鄰居抱怨。

關鍵字： 基隆美食 玉里橋頭臭豆腐 熄燈 收攤 臭豆腐名店

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