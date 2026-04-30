中和50年汕頭麵老店月底歇業！二代老闆要退休　未來規劃開團宅配

▲中和巷弄內的50年老店「秀田灶豐特製汕頭麵」5/31歇業。（圖／取自特製汕頭麵（秀田灶豐）臉書）

記者黃士原／台北報導

老味道再少一家！隱藏在新北市中和區秀朗路巷弄的「秀田灶豐特製汕頭麵」，是家傳承50年的老麵店，不過由於老闆夫婦決定退休，只營業到5月31日。雖然店面確定收掉，不過老闆未來將會定期開團販售麵條、肉燥、辣椒醬，有最新消息將會在粉專更新。

秀田灶豐特製汕頭麵創立於1976年，在地經營50年，簡單調味的汕頭麵，卻受到許多老饕推崇，在Google地圖上擁有4.4顆星的好評價。店家提到，他們的好味道沒有什麼技術，就是選用好食材、對食品安全與健康的堅持，除了從第一代只用進口日本北海道昆布，二代接手後還研發辣椒醬、改用更高等級的豬後腿肉炒製肉燥，再配上單純的豬大骨熬湯。

不過，由於二代老闆決定退休，秀田灶豐特製汕頭麵只營業到5月31日，讓許多老顧客覺得不捨，有人說「從小吃到大的好味道竟然要結束了」、「以後沒有好吃的汕頭麵了」、「愛吃名店又少一間」、「永和最正宗汕頭麵結束了」、「從小吃到大的店又少一家了」。

雖然店面確定收攤，不過老闆的家人已習慣這個味道，在女兒們的極力爭取下，有時間就會製作麵條、肉燥、辣椒醬，除了他們自己吃，也會開團販售，讓想吃的顧客買回家煮，目前暫定用預購自取或宅配方式寄送，有最新消息會即時在臉書粉專上更新。