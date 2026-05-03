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恆春「老碾米廠」改建咖啡廳！必點招牌明太子沙拉黑豆飯糰

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

過去只要來到屏東，大家能馬上講出來的地方就是墾丁與白沙灣，這幾年因為青年返鄉創業讓許多人回到了純樸的恆春，讓一間間有質感、有創意的店家如雨後春筍般林立在恆春的街道巷弄內，這間恆春美食「麋谷 Migu Village」就是青年遊子的懷舊小店，保留前身碾米廠的舊有建築與現代藝術相互融合，也替恆春的街上增添了藝術般的氣息。

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餐廳外觀
餐廳林立在恆春的恆南路上，將斑駁懷舊的牆面加以彩繪並加上木質調的元素，讓這條街上多了一絲絲日本沖繩的氣息。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

懷舊復古空間
餐廳從2018年開幕至今都是恆春的人氣美食店，一直以來我都不喜歡太過網美的調性，但與其說是網美，不如說是一棟藝術建築，拉開木門就好像闖入了小鹿的居所，不管是牆面，又或者是角落中，都可以看見小鹿的元素與繪畫。走進店內空間，就好像穿越時空走進了另一個時空背景，垂掛的昏黃吊燈與紅色紙燈籠，更增添了店內的古早味氣息。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

內用環境
必須說空間真的不算大，但是座位數卻很多，而這些座位彷彿都是獨立的個體有著獨立的小空間，在用餐的同時也可以有著輕鬆舒適感。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

二樓座位區
拾級而上來到了二樓，這裡也有設置一些座位區，但樓梯有點陡，還是會建議長者與行動不便者選樓下的座位會比較適合。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

消費模式
平日只要到了用餐時段，打開門都是滿滿的人潮，假日更是不用說了，所以要前往時建議先致電詢問座位狀況或是提前到現場候位。10歲以上每個人低消為250元，用餐時間為90分鐘。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜色介紹
這裡不僅僅是一間餐廳更是一間咖啡館，所以如果有在其他用過餐了也可以來這邊選擇下午茶系列，在餐點除了有跟裝潢風格一致的日式烤飯糰以外，還有義大利麵的選擇。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

日式烤飯糰套餐
來到這裡就不能不選擇這裡的飯糰套餐，以創意特色的日式烤飯糰代替白米飯，整體的CP值大大的提高不少。一份飯糰套餐中可以挑選兩份不同口味的飯糰當主食，還可以再選一道當主菜，套餐中也有兩份配菜、甜點以及飲品，這樣的套餐組合讓旅遊途中前往的旅人可以有一個飽滿的小確幸。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

叻沙百味海鮮
這次我的飯糰套餐選用的主菜是叻沙百味海鮮，湯頭微辣中又帶點讓人感覺到舒適的酸甜感，鮮美的滋味中又隱藏著許多南洋在地風味，上頭擺上鮮紅的辣椒絲不僅僅是色彩的點綴，更是替這道料理中添加了不少香氣。厚實彈嫩的鮮蝦以及肉質飽滿的淡菜，讓整碗的主菜中流淌著大海的奔放以及異國的熱情。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

湯品、點心
副菜中會有湯品及點心，在用餐前還可以品味涼拌醃漬小物，先開啟自己的胃，隨後還可以享用到溏心蛋，蛋上撒上一絲絲的海苔，最喜歡的就是中間還有七味粉，讓溏心蛋有著不同的風味。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

鮪魚香鬆烤飯糰
主食的飯糰總共會有五種口味，從中選擇兩種，這次選擇了我自己最愛的鮪魚還有超高人氣的明太子口味。Q彈的米粒中略帶一點鍋巴的氣味，飯糰上給了一大球處理過的鮪魚，光是份量真的可以用誠意十足來形容。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

明太子沙拉黑豆飯糰
明太子沙拉黑豆飯糰是店內飯糰中的人氣選項，米粒中包覆著黑豆，使口感出現了明顯的層次感，最吸睛的就是最上層的明太子，看著不只療癒，吃起來更是美味可口，上桌前會先炙燒過，所以咀嚼的同時都會有淡淡的焦香氣從口腔散播出來，是我很推的口味。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

蜂蜜肉桂咖啡拿鐵
套餐中的飲品是加點的，可以折抵30元，咖啡我喝過，拿鐵我也喝過，但是加了肉桂的拿鐵倒是我的初體驗。肉桂不是每一個人都可以接受的，但我的接受程度在於味道上會不會太過，這一杯蜂蜜肉桂咖啡拿鐵中的肉桂我覺得拿捏得恰到好處，最喜歡的就是泡沫上還浮著一層焦糖，所以喝起來的時候還帶著脆脆的口感。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

培根玉子厚奶義大利麵
到了不同的餐廳往往都會有一兩道菜色會讓人驚艷，如果說麋谷有沒有讓我有為之一亮的料理，那我一定會馬上說這一道培根玉子厚奶義大利麵，有人說：「魔鬼藏在細節裡」，我想就很適合用在這道義大利麵上。繽紛鮮豔的色彩中以起司覆蓋著一顆蛋，剖開來鮮黃的蛋液流出來，與濃郁的奶香氣完美的融合，並被每一條麵體吸附。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

奇亞籽龍眼蜜紅茶
看似平凡的紅茶出現在麋谷中都會變得不平凡，以龍眼蜜去做調和，所以喝起來不會只有單純的「甜」，而是多了更多的蜂蜜氣味，並且加入奇亞籽，讓紅茶中有了獨特的口感。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

炸雞翅佐酸辣醬
來到這裡建議可以點一些小點，這一道炸雞翅有事前醃製過，吃起來不會本身就有鹹度了，所以其實真的可以不用酸辣醬就很好吃了，再擠上一點點的檸檬讓雞翅表皮上帶一點水果酸，晚上來真的是一道很下酒的配酒菜。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

結語心得
這一年我跑墾丁就像跑家裡一樣頻繁，在這樣不斷往返的過程中，我似乎也漸漸的喜歡上這樣的鄉鎮，隨著店家的林立，所接觸到的業者也越來越多，會意外發現多半數的業者都是30上下的歲數，從這群努力追夢創意的年輕人身上，看到了許多熱情與過去自己年輕時的熱血，那樣的氛圍是會傳染的，也許也因為如此而讓我愛上了這個地方。

來到恆春我幾乎都是跑咖啡廳居多，以餐廳來說最讓我有印象的就是虎炊稻跟這間「麋谷 Migu Village」，期待各位有機會來墾丁也可以安排到這兩間體驗不同的步調與美食。

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼麋谷 Migu Village。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

麋谷 Migu Village

地址：屏東縣恆春鎮恆南路2巷1號之1號
電話：0903－122862
營業時間：12：00－19：30

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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