我家牛排「桃園平鎮店」5/5開幕　390元可享自助吧吃到飽

▲我家牛排「桃園平鎮店」5/5開幕，圖為板橋遠科店。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

犇峰餐飲集團旗下我家牛排加盟店新增桃園平鎮店，5月5日正式開幕，當日凌晨0:00開放線上訂位。排餐有10多種可選，價格420元起，如果只想享用自助吧，每人390元。

近年來我家牛排增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」。

▲我家牛排林口店水果區品項眾多，也受到民眾喜愛，圖為林口A9店。（圖／記者黃士原攝）

我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，業者昨日宣布5月5日正式開幕，同樣提供熟食、炸物、沙拉、水果、甜點吃到飽。排餐則有10多種可選，價格420元起，如果只想享用自助吧，每人390元。

平鎮店營業時間為11:00至22:00，下午不休息，最後收客時間為20:30，用餐時間為2小時，不提供打包服務。業者也同步公告，5月5日0:00開放線上訂位，不開放電話預約。

▲朵頤牛排接手小福利麻辣鍋原址，4家新分店5月接力登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，小福利麻辣鍋4月後陸續退場，原有的新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店，全數由朵頤牛排進駐。業者宣布，中和環球店將於5月1日開幕，京站小碧潭店5月6日開幕，而竹北遠百店、桃園中茂店則是5月8日與大家見面，即日起開放訂位。

▲熟食區的炸雞翅。（圖／記者黃士原攝）

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。