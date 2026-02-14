一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於台北市中原街裡低調的燒臘店「梅子老爹」，是我前陣子去附近喝咖啡時，讓人很難不注意到的餐廳。外觀不甚起眼環境也一般，但依我旅遊的經驗直覺，店家的味道可能還不錯。

後來找時間去用餐，跟老闆一聊才曉得，他是來自香港新界有40年經驗的老師傅，口味也真的跟早期香港裕記燒臘相當接近，價格內容很實惠，而且份量又多；除了燒臘外，還有炒飯燴飯等等，是讓人很懷念的老味道。

▲店家本身距離捷運行天宮站4號出口大約十多分鐘的步程。

▲低調的門面只有簡單的黃底招牌可辨識。

▲全日營業無休只有一兩人在作業，環境三十多年來不變。

▲每回去香港時，我自己很愛去找這種傳統老店，往昔的大排檔也不復存在，能在台灣吃到也滿意外的。

▲例湯很簡單，就是大骨熬玉米湯。

▲味道很清淡不過有自然的甜味，搭配自家較重口的燒臘飯剛剛好。

▲操著濃厚香港口音的師傅人滿健談的，動作很俐落下刀也快，跟記憶中港片裡的角色很相似。

▲那鍋醬汁是用Panasonic的電鍋滷煮，店主說在香港都是用它來做到現今也用了約莫30年，真的是有夠耐用。

▲平均單人消費約在100－200元左右，除了燒臘外，還有炒飯燴飯及湯品。

鴨腿飯拼叉燒－160元

我還刻意要肥一點的部位，沒想到份量這麼多！三種配菜不油偏淡也不鹹，米飯煮得好吃而且份量足；鴨腿部分夠實在，偏扎實口感但鹹香適中，叉燒厚切而且肉質很細膩，搭配辣椒醬油及蔥鹽醬很美味。

▲滷蛋真的很鹹，讓我又加點白飯來扒，不過口感味道很特別，是那種濃郁到蛋黃裡的滋味。

梅子老爹 廣式燒臘

地址：台北市中山區中原街90號

電話：02－25614797

時間：11：00－19：30（假日至17：00）

