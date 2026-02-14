ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

行天宮香港老師傅燒臘！醬汁重現老港大排檔味　厚切叉燒份量豪邁

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於台北市中原街裡低調的燒臘店「梅子老爹」，是我前陣子去附近喝咖啡時，讓人很難不注意到的餐廳。外觀不甚起眼環境也一般，但依我旅遊的經驗直覺，店家的味道可能還不錯。

後來找時間去用餐，跟老闆一聊才曉得，他是來自香港新界有40年經驗的老師傅，口味也真的跟早期香港裕記燒臘相當接近，價格內容很實惠，而且份量又多；除了燒臘外，還有炒飯燴飯等等，是讓人很懷念的老味道。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲店家本身距離捷運行天宮站4號出口大約十多分鐘的步程。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲低調的門面只有簡單的黃底招牌可辨識。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲全日營業無休只有一兩人在作業，環境三十多年來不變。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲每回去香港時，我自己很愛去找這種傳統老店，往昔的大排檔也不復存在，能在台灣吃到也滿意外的。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲例湯很簡單，就是大骨熬玉米湯。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲味道很清淡不過有自然的甜味，搭配自家較重口的燒臘飯剛剛好。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲操著濃厚香港口音的師傅人滿健談的，動作很俐落下刀也快，跟記憶中港片裡的角色很相似。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲那鍋醬汁是用Panasonic的電鍋滷煮，店主說在香港都是用它來做到現今也用了約莫30年，真的是有夠耐用。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲平均單人消費約在100－200元左右，除了燒臘外，還有炒飯燴飯及湯品。

鴨腿飯拼叉燒－160元
我還刻意要肥一點的部位，沒想到份量這麼多！三種配菜不油偏淡也不鹹，米飯煮得好吃而且份量足；鴨腿部分夠實在，偏扎實口感但鹹香適中，叉燒厚切而且肉質很細膩，搭配辣椒醬油及蔥鹽醬很美味。

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲▼40年經驗香港老師傅。（圖／部落客wisely提供）

▲滷蛋真的很鹹，讓我又加點白飯來扒，不過口感味道很特別，是那種濃郁到蛋黃裡的滋味。

子老爹 廣式燒臘

地址：台北市中山區中原街90號
電話：02－25614797
時間：11：00－19：30（假日至17：00）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷
►僅開放10席座位！隱身JR東日本大飯店台北「本格派鐵板燒」
►景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

關鍵字： 梅子老爹廣式燒臘 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚險撿命】27歲男職員站校門口 慘遭酒駕貨車撞飛！

推薦閱讀

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

台茂春節活動　無人機秀「超人力霸王見面會」

台茂春節活動　無人機秀「超人力霸王見面會」

春節主題樂園活動一次看　帶寵物享免門票優惠

春節主題樂園活動一次看　帶寵物享免門票優惠

行天宮香港40年經驗老師傅燒臘！

行天宮香港40年經驗老師傅燒臘！

年銷3000萬份早餐！拉亞首曝「年度人氣榜」　紅茶2.5秒賣1杯

年銷3000萬份早餐！拉亞首曝「年度人氣榜」　紅茶2.5秒賣1杯

盤點8家復活的老味道

盤點8家復活的老味道

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

肥前屋復活！3月與大家重新見面

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

紅豆食府吃到飽3/2回歸

東區23年老茶餐廳！道地干炒牛河鑊氣濃

迪士尼角色現身香港街頭

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

可不可熟成紅茶「除夕起連6天漲5元」　最貴一杯要95元

盤點8家復活的老味道

熱門行程

最新新聞更多

台茂春節活動　無人機秀「超人力霸王見面會」

春節主題樂園活動一次看　帶寵物享免門票優惠

行天宮香港40年經驗老師傅燒臘！

年銷3000萬份早餐！拉亞首曝「年度人氣榜」　紅茶2.5秒賣1杯

盤點8家復活的老味道

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

迪士尼角色現身香港街頭

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366