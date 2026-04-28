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台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

▲大安森林公園螢火蟲季將於5月3日落幕，近期晚間仍可見螢火蟲於池畔與林間飛舞，點點微光交織出夢幻景致。（圖／公園處提供）

▲2026台北市螢火蟲季將於5月3日落幕，近期大安森林公園晚間仍可見螢火蟲於池畔與林間飛舞。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

2026台北市螢火蟲季將於5月3日落幕，近期大安森林公園晚間仍可見螢火蟲於池畔與林間飛舞，點點微光交織出夢幻景致。公園處提醒，賞螢活動已進入倒數階段，尚未前往的民眾可把握最後時機。

青年公園管理所主任吳旻靜對《ETtoday新聞雲》記者說明，大安森林公園復育品種為黃緣螢，最佳賞螢時間為晚間7至8點，螢火蟲出現位置為小生態池一、二期（露天音樂台後方）及三期生態池（鄰近公園三號出入口），預估5月3日後螢火蟲數量會逐步減少，在5月9日之前還有機會可以看到。

公園處表示，今年活動反應熱烈，以大安森林公園來說，4月26日單日晚間便吸引逾4,000人次造訪。隨著棲地營造逐年完善，在大安森林公園之友基金會與志工長期投入下，對環境條件要求極高的螢火蟲已能在市中心穩定棲息，讓民眾無須遠行，即可近距離觀察生態奇景。

打算賞螢的民眾，至5月3日前，每晚6點至6點30分於杜鵑花心心對面的4號涼亭集合，現場提供導覽解說與動線引導，平日與假日皆可現場報到、無須預約。

▲大安森林公園螢火蟲季將於5月3日落幕，近期晚間仍可見螢火蟲於池畔與林間飛舞，點點微光交織出夢幻景致。（圖／公園處提供）

▲榮星花園公園也是北市知名賞螢地，當地志工分享晚間7點前後10分鐘是「螢況最佳時段」。（圖／公園處提供）

另外，榮星花園公園也是北市知名賞螢地，生態守護志工昨晚也分享「螢火蟲出沒時段」，指出最佳觀賞時段落在晚間6點50分至7點10分間，短短約20分鐘為螢火蟲數量高峰，並非越晚越多，建議提早抵達以免錯過。

公園處提醒，賞螢時應遵守「4不原則」，包括不捕捉、不干擾、不照明及不進入水域，以實際行動維護棲地環境，讓城市中的微光得以延續下去。

關鍵字： 台北市旅遊 大安森林公園 榮星花園公園 賞螢 螢火蟲

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