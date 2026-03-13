ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
評價兩極但生意超好！林森北路深夜米苔目　在地飄香近半世紀

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於台北市林森北路上的「高家莊米苔目」，1978年開業已在地近半世紀，主打米苔目湯、魯肉飯、黑白切與多樣小菜，價格較一般同類型店家高些，且評價口碑較兩極、Google地圖3.9顆星。不過，因為本身是從傍晚營業到凌晨，所以是早期八大行業及應酬生意人的解酒續攤餐廳。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

位置＆交通
店家位於林森北路與長春路交叉口，從捷運中山站3號出口步行過來大約十多分鐘，本身因距離條通酒店及飯店旅館，所以在燈紅酒綠的年代最為出名。另外，店家對面巷弄的沙茶魷魚羹小吃攤也不錯，價格便宜也很好吃。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

店內座位不多
早期有擺到騎樓及路邊的位置，那時生意很好而且越晚越熱鬧，通常是夜店小姐下工或是服務生來買，以及一些大哥在此喬事情，都是很久以前的畫面。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲這回再訪相距應該是很久很久，而且我發現裡頭居然新增附洗手間的座位區，環境寬敞舒適許多，位置就在店面隔壁巷弄，欣欣大眾魷魚羹的對面。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

提供販售的菜色內容主打都差不多
除了必吃的米苔目外，還有黑白切小菜等；我自己覺得味道其實沒有特別厲害，但是屬於很台式而且觀光客也會吃的味道。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

價格部分
平均單人消費大約100～200元左右，跟同類型店家相比大約是貴了約三成左右；雖然服務態度及餐點定價被批評，但生意還是相當地好！

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲我選擇滷肉飯、米苔目及紅燒大腸；如果有興趣想吃點招牌的，他們家的紅燒肉、無骨鳳爪及豬心湯也可試試。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲紅燒大腸煮得很軟爛偏鹹可當下酒菜。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲滷肉飯的米煮得一般、滷肉汁較油味道普通。

▲▼台北50年黑白切老店「高家莊米苔目」，林森北路深夜食堂。（圖／部落客WISELY提供）

▲米苔目湯清甜沒加味精很滑口，以份量而言都不算多簡單吃沒問題。

高家莊米苔目

地址：台北市中山區林森北路279號
電話：02－25678012
營業時間：17：00～03：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
