北投市場低調蚵嗲攤！只賣50還加鮮肉海菜　年邁阿婆一人作業

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於台北北投市場裡的無名小攤，我稱之為「阿婆蚵嗲圈圈餅」，是我來北投溫泉宿泊覓食時，發現的一家小吃攤。本身位置就在市場中段，內容為現炸的蚵嗲及圈圈餅兩項銅板小吃。最初是覺得這位老人家很辛苦，所以想要光顧一下，但沒想到味道驚人的好吃，裡頭除了多樣蔬菜及鮮蚵外，還加入豬肉與海菜，味道內容美味又澎湃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



位置

當我們順行從高記茶莊走入北投市場裡，因為差不多是下午兩點左右，許多攤商店家都休息打烊，但在蔡元益紅茶與北投蔡家肉羹之間，看到這個小吃攤。一位阿婆在這裡獨自做著炸物，就上前去光顧一下。

介紹

她以販售蚵嗲（50元）及圈圈餅（20元）為主，每日從早上九點賣到食材售完為止，沒有固定休息時間，在這裡做了二三十年，都是堅持現點現做。看她的年紀跟我父母差不多，所以在跟她買蚵嗲時，也忍不住多聊了兩句。

真材實料

一般蚵嗲是以番薯粉漿，搭配青菜蔥花及鮮蚵去製作，但這位阿婆居然還加入鮮肉及海菜兩項，讓原本的高麗菜、韭菜等食材，味道又增加了重量及層次。以50元的價格來說真的便宜，不曉得能賺到多少錢，而且又是一人作業，很不容易！

▲在高溫油下炸出金黃焦脆的麵衣，在瀝完餘油後裝上紙袋，就可以盡情享用了！

味道

麵衣厚薄適中，但要在反潮前趁熱吃最美味，裡頭的青蔬與海菜巧妙地融合在一起，呈現不同的口感，而鮮蚵與鮮肉也很豐富，還可加醬加辣調味。

▲剛拿到後，便迫不及待地先嚐一大口，有些會灑大量胡椒粉，但這家完全不需要灑。



阿婆蚵嗲圈圈餅（北投市場）

地址：台北市北投區清江路20號前

電話：0933－220700

營業時間：09：00－15：00（不定休、賣完就收攤）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►塔頂恰好立於海拔1000公尺處！南投慈恩塔360度俯瞰日月潭

►西門町40年「埃及風味沙威瑪」老攤！還有Halal清真認證

►行天宮香港老師傅燒臘！醬汁重現老港大排檔味 厚切叉燒份量豪邁