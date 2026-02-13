ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
東區23年老茶餐廳！延續80年代港式氛圍　道地干炒牛河鑊氣濃

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

時間過得很快，這家台北東區的「波記茶餐廳」自2003年開業至今，已經二十多年了！想當初在開幕後沒多久，就和同事們前來用餐，一晃眼過去時光荏苒，現在都是在地的老字號名店。這回與友人相約聚餐，點了熟悉的鴛鴦奶茶、冰火菠蘿油、干炒牛河及蘿蔔糕來吃，也記錄一下這個復古特色的港式懷舊風餐廳。

位置
店家本身位於巷弄內，從捷運忠孝敦化站2號出口步行，路程時間大約十多分鐘左右；附近還有波記打邊爐及波記冰室等，都是自家的系列分店。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

環境
用餐當日刻意錯開午間用餐尖峰，如果是假日前來的話最好先預約訂位，環境以香港特色的茶餐廳風格為主，再加上大量的早期海報相片及裝飾等等。空間座位不是很大，比較建議大約2至4人左右來用餐，平日來時人少會較輕鬆。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲用餐採掃碼點菜的方式，在平日的下午還有提供下午茶點心等不同選擇品項。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲內容品項選擇很多，基本上以飲料點心小食為主。平均單人消費大約在300－500元左右，算是符合屬於在地消費帶的餐廳。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲用餐採半自助式，餐具醬料皆在中央吧台區旁自取，他們的辣椒醬還不錯。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

餐點
波記腐皮捲及香煎蘿蔔糕也是波記茶餐廳的招牌，與一般小吃店相比，味道會比較重口些，給的份量也很足而且原味就很好吃，我個人喜歡點它搭配粥品享用。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當天的凍檸茶、鴛鴦奶茶都不錯喝，搭配無敵冰火菠蘿油和餐肉雞蛋三文治很搭。

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

特別是這份內含厚煎蛋、起司、午餐肉和黃油的菠蘿包，內容很豐富味道也很威，是吃過後很讓人滿足的好料，再配一杯濃香的奶茶，真的是絕配！

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

經典組合波記鮮蝦雲吞湯及干炒牛河
價格不貴而且用料很實在，前者本身口感很不錯湯頭不會太油膩，搭配鑊氣十足而且事先加辣的炒牛肉河粉，味道油香很道地，是我自己吃過會很推薦的菜色！

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼波記茶餐廳。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

波記茶餐廳

地址：台北市大安區延吉街70巷8號
電話：02－87731913
時間：11：30－21：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

