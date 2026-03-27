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西門24小時不打烊腿庫飯！經營超過一甲子　老饕激推蛋包滷肉飯

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

位於台北市西門町最熱鬧區域的「西門麵店銷魂豬腳飯」，是家在地經營超過一甲子的老店，提供24小時營業全日無休的用餐服務，而且還有牛肉麵等不同種類的麵食，但自家的豬腳飯還是最主打的品項，再來便是蛋包滷肉飯了。因為口味走傳統路線，所以吸引不少觀光客前來，跟阿財虱目魚肚一樣，都是屬於萬華的深夜食堂。最奇妙的是，他們家還有賣蛋黃酥等手工餅，且口碑也不錯！

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▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

位於西門町商圈
當天在去看台北燈節之前，於晚餐前的時段到鄰近的店家吃個午晚餐，本身距離捷運西門站大約5分鐘的步程，距離西門町紅樓很近，因此也成了許多人解酒覓食之所。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲店家本身位於早期舊樓層裡，店面不大但很醒目，每周僅周一日有休幾個小時。

開放式廚房
造訪日來客並不多，所以先在門口排隊點餐付款取單號後，上樓等上菜享用；開放廚房就在門口，跟有名的富霸王豬腳、老牌張豬腳飯相同。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

腿庫是首選
台灣人吃豬腳飯是有講究的，內容分成腿庫、中段與腳蹄三個部位，多肉的腿庫是最多人選，而中段則帶骨富膠質又稱四點金的部位，而腳蹄肉質緊實。所以像在地人大多數吃前兩者，但韓國遊客們就很愛點腳蹄部位來吃！

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲一樓製作餐點後，會以升降台的方式送餐至二樓，而小菜放在冰櫃可做挑選。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲早期洋式大樓的格局保留完整，大片窗戶挑高空間設計，是很復古的風格，在此也有提供洗手間可使用。

點餐機、醬料台
比較有意思的，就是在樓梯出入口有個點餐機，猜想是為了人力及觀光客所置。另一邊則是半自助的餐具醬料台，裡頭有多樣調料，主打豆瓣醬及麻辣醬；印象中，應該有辣蘿蔔在這裡，但現場並沒有看到。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

內用座位較擁擠
座位少較擁擠，所以用餐禁外食飲酒外，還有限制用餐時間30分鐘及低消100元。菜色內容以麵食及豬腳飯為主打，另外還有湯品及小菜，平均單人消費100至200元左右，大概比普通的同類型小吃店，約貴了三成左右的價格。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

加上辣醬更添風味
當日用餐預算200元就點了腿庫飯及餛飩魚丸湯來吃，也都是店家主打品項，而辣醬有點像是坊間的麻辣醬，若是喜歡重口味的話，可以點來嚐嚐。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

餛飩魚丸湯
餛飩魚丸湯裡有出現蛋花，感覺應該是製作蛋包時，不小心加入的，另外還有青菜在裡頭；湯頭略鹹感覺味精有點多，魚丸一般而餛飩皮略厚肉普通。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

腿庫飯
這份腿庫飯裡有油豆腐、辣菜脯、黃瓜片與酸菜在裡頭，米飯本身沒有再淋滷肉汁，雖然煮得不錯但份量略少。帶皮的腿庫肉也就是蹄膀肉，屬於偏肥肉多的部位，店家給的份量不多算一般；味道嚐起來微涼，所以不是那種入口即化的類型，口感較偏Q一點，但還好沒啥腥味。整體而言，算是觀光區的定位，適合三更半夜的夜貓子宵夜選項。

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼西門麵店銷魂豬腳飯。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

西門麵店銷魂豬腳飯

地址：台北市萬華區內江街41號
電話：02－23753712
營業時間：24小時（周日早上5點至周一早上5點休息）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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