ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤　還能吃到50元香雞排

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於宜蘭市區的「宜大雞肉串」，在地經營已經大約近30年的時間，以新鮮現炸大塊雞肉串10元聞名，是許多在地人記憶中的美味小吃，而且還有三種調味可選擇；新鮮現炸美味可口，其他像炸豆腐、鹹酥雞、春捲、甜不辣等，都是便宜好吃的人氣推薦，就連雞排也只要50元而已！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
店家本身距離蘭城晶英及宜蘭設治館頗近，多走個幾步路便是宜蘭奕順軒；隔壁是玩具模型店很好找，是個很低調不算熱鬧的環境。

炸物現點現做
店家是新鮮現點現做，所以生意好時現場點會等比較久，許多老客人都會先去現場訂再取（不接電話），這樣子比較省時間。炸物是採裹漿再油炸的方式處理，而人氣王雞肉串是以雞胸肉兩塊串好，用料油品都滿新鮮的，三人作業動作很快，現吃最美味！

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

點餐流程
流程是先填單點餐再等取餐付款，品項跟最早期相比較略有刪減，我的學弟在推薦這家炸物時，跟我說炸豆腐和鹹酥雞一定要吃！提供的三種調味，分別為梅粉、醬料與辣椒粉，可依個人喜好做處理。

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

炸甜不辣、炸豆腐
炸甜不辣和炸豆腐味道很不錯，份量多也夠大塊而且口感不同，前者吃了容易飽，後者應該是使用雞蛋豆腐外脆內嫩。

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

春捲、炸花枝丸
春捲我覺得較一般但一份兩條才15元很便宜，炸花枝丸還滿好吃的，可惜店家沒有炸蘿蔔糕這個選項。

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

炸雞串
招牌人氣炸雞串只要10元很佛心，我印象中最深刻是在東門夜市阿伯賣的同價炸串，但現在已經由兒子接手，我也好久沒去吃。本身有做處理而且油炸時間掌控好，所以口感吃得出肉汁，個人推薦它沾醬吃最優，但冷了味道會差了些，不宜放太久。

▲▼宜大雞肉串。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

宜大雞肉串

地址：宜蘭縣宜蘭市民族路157號
營業時間：14：30－21：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松　免費開放且看且珍惜
►台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！有雙主菜＋三配菜用料超實在
►1923年裕仁皇太子訪台宴席為靈感　台北福華「天皇御宴」開箱

關鍵字： 宜大雞肉串 宜蘭美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【腰椎不好啦～】結果一抱曾孫力氣爆棚XD

推薦閱讀

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷　

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷　

隱身五星酒店B1僅開放十席！台北超低調日式本格派鐵板燒　

隱身五星酒店B1僅開放十席！台北超低調日式本格派鐵板燒　

景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

2026九族櫻花祭40週年粉紅風暴　4米高萌貓＋震撼火舞春節連假必衝

2026九族櫻花祭40週年粉紅風暴　4米高萌貓＋震撼火舞春節連假必衝

飄香台南北區40多年「炭烤黑輪發財車」

飄香台南北區40多年「炭烤黑輪發財車」

beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

台南最夢幻落羽松森林美到3月

台南最夢幻落羽松森林美到3月

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

君悅酒店「天龍國水餃」每顆77元

北投「奇岩4號綠地」33株梅花綻放

開箱宮古島希爾頓酒店　房內看海景

桃園「後湖溪生態園區」2/19試營運

路易莎集團港點吃到飽新品牌1/31開幕

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

北車商旅爆「床蝨」爬滿床墊　業者急道歉

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

2026九族櫻花祭40週年粉紅風暴　4米高萌貓＋震撼火舞春節連假必衝

飄香台南北區40多年「炭烤黑輪發財車」

beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

台南最夢幻落羽松森林美到3月

雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

北投「奇岩4號綠地」33株梅花綻放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366