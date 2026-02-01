雞肉串只賣10元！宜蘭30年老字號炸物攤　還能吃到50元香雞排

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

這家位於宜蘭市區的「宜大雞肉串」，在地經營已經大約近30年的時間，以新鮮現炸大塊雞肉串10元聞名，是許多在地人記憶中的美味小吃，而且還有三種調味可選擇；新鮮現炸美味可口，其他像炸豆腐、鹹酥雞、春捲、甜不辣等，都是便宜好吃的人氣推薦，就連雞排也只要50元而已！

位置

店家本身距離蘭城晶英及宜蘭設治館頗近，多走個幾步路便是宜蘭奕順軒；隔壁是玩具模型店很好找，是個很低調不算熱鬧的環境。

炸物現點現做

店家是新鮮現點現做，所以生意好時現場點會等比較久，許多老客人都會先去現場訂再取（不接電話），這樣子比較省時間。炸物是採裹漿再油炸的方式處理，而人氣王雞肉串是以雞胸肉兩塊串好，用料油品都滿新鮮的，三人作業動作很快，現吃最美味！

點餐流程

流程是先填單點餐再等取餐付款，品項跟最早期相比較略有刪減，我的學弟在推薦這家炸物時，跟我說炸豆腐和鹹酥雞一定要吃！提供的三種調味，分別為梅粉、醬料與辣椒粉，可依個人喜好做處理。

炸甜不辣、炸豆腐

炸甜不辣和炸豆腐味道很不錯，份量多也夠大塊而且口感不同，前者吃了容易飽，後者應該是使用雞蛋豆腐外脆內嫩。

春捲、炸花枝丸

春捲我覺得較一般但一份兩條才15元很便宜，炸花枝丸還滿好吃的，可惜店家沒有炸蘿蔔糕這個選項。

炸雞串

招牌人氣炸雞串只要10元很佛心，我印象中最深刻是在東門夜市阿伯賣的同價炸串，但現在已經由兒子接手，我也好久沒去吃。本身有做處理而且油炸時間掌控好，所以口感吃得出肉汁，個人推薦它沾醬吃最優，但冷了味道會差了些，不宜放太久。

宜大雞肉串

地址：宜蘭縣宜蘭市民族路157號

營業時間：14：30－21：00

