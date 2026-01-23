ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣　重現古早味辦桌菜

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於宜蘭市區距離知名文昌炸醬麵不遠的「文昌春捲」，是在地經營40多年金紙店前的小吃攤，算是店家轉型後兼營的品項，販售油炸的春捲、花枝丸、燒賣與茶葉蛋四種品項，而且多為自家手作價格便宜。這些小吃來自於早期祭典活動的辦桌菜，尤其那薄酥脆又清淡的炸燒賣，是內行人必吃的隱藏版！

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲店家靠近宜蘭酒廠及文昌炸醬麵，步行時間大約10分鐘左右，隔壁是全家便利商店很好找。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲開賣五年左右的小吃攤從下午開始營業，平常則是販售金紙祭祀用品為主。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲平常是店主和他母親在顧攤，炸物及茶葉蛋都是自家手作。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲在早期，宜蘭市這裡廟宇多，所以辦桌菜都是一些古早味內容，而這些炸物小吃也是裡頭的菜餚。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲七十多歲的阿嬤仍精神奕奕地包製食材，對於自己的手藝也很有信心。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲每周休兩天，只有周六從上午開始賣，其它則是下午開攤賣完收工。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲內容都是銅板價格，平均單人消費50～100元左右，但在現場與店家邊吃邊聊，發現不少來客都是直接點一大包，買個兩三百也是有可能的事！

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲茶葉蛋的滷包是自己配的，味道不死鹹色澤也不深口感綿密，自家也販售生蛋。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲一開始，點了茶葉蛋、炸花枝丸及春捲吃，都是現點現炸因此現吃最美味！

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲沒有提供沾醬，純以白胡椒粉及辣椒粉做調味，主要是為了保持酥脆口感。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲花枝丸中規中矩價格便宜，春捲裡的韭菜餡很香，本身還有蝦米肉末，嚐起來不會過油，而且不似礁溪春捲伯較重口，但香氣很足挺好吃的。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲炸燒賣才是隱藏版王道，本身不似港式炸餛飩，走的是薄皮菜餡為主的風格。

▲▼宜蘭「文昌春捲」，隱藏版美食手工炸燒賣，金紙店阿嬤的古早味辦桌菜。（圖／部落客WISELY提供）

▲因為主要是給老人吃，所以不會做得太油膩以菜香為主，而且味道很涮嘴！

文昌春捲

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路124號
營業時間：14：00～18：30、周六11：00～18：00（周日／一公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

