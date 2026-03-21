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滋賀縣Tabelog牛排百名店！130年精肉舖直營專攻「近江牛」

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

要說日本和牛真的不是每一個銘柄都適合做成牛排，在我吃過數十種和牛中，宮崎、鳥取、近江是我比較偏好的，這些牛油質分布沒那麼厚、多，但做成容易膩口的牛排卻恰如其分，肉甜不會被油香所掩蓋，也不會吃個兩三口就感到油膩。要說近江牛牛排，近江八幡市超過兩甲子精肉舖「カネ吉山本」直營連續多年、Tabelog牛排百名店的「特選近江牛レストラン ティファニー」絕對是首選。

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近江牛肉商工廠
這次在滋賀縣政府、知事的安排下，走訪了近江牛肉工廠「びわこフード」了解了近江牛肢解一絲不苟、一塵不染的環境，讓人感嘆日本人的專業。並參觀了畜養近江姬和牛的「澤井牧場」，也感受到近江牛畜養的過程，以及近年深受日本人喜愛的「近江姬和牛」（沒有生育過的母牛）品牌建立的付出和堅持。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

在台灣可以透過近江牛的代理商「滋賀一世」採買到滋賀直輸的「近江牛」。也可以在台北內湖實體門市「和牛十圖」嚐到各位部位不同的近江牛料理，當然也可以在這買到近江牛回家自行料理。另外，台北的八和和牛燒肉專門店、台南的Pankoko燒肉會所、台中的燒肉風間KAZAMA都可以品嚐到近江牛料理。

餐廳位置
特選近江牛レストラン ティファニー位於近江八幡車站走路5分鐘左右的距離，一樓是創業於1896至今約130年歷史的精肉老舖「カネ吉山本」，在這一帶幾乎是無人不知、無人不曉。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲餐廳在肉舖的二樓。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲滋賀名物「とびだしとび太」，如今成了滋賀最佳的觀光大使，到處可見，什麼都代言，什麼都不奇怪。

環境
餐廳還蠻大的，應該有近100個位置，裡面是給團體訂位用的。不少日本老牛排館都是這種紅磚洋房的裝潢和氛圍，尤其是沙發椅，滿滿昭和洋食風。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲平日中午11:30到用餐也要候位，不過等十分鐘左右就有位子了。

菜單

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲推薦我來的滋賀友人建議我直接點套餐，我就直接攻頂了。

餐點

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲附上三種沾醬，玫瑰鹽、炸蒜片（芥末）、牛排醬油，怕太油點了一杯生啤解膩，結果是我想太多。

第一道是生牛肉
外層有略為炙燒，入口帶著淡淡的牛排炙燒油香，底下是帶點微酸的芥末和風醬汁，搭著上面的白蔥絲挺不錯的。近江牛油嫩滑口，微帶軟Q，幾乎一兩口就化在嘴裡，非常好吃。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

第二道是近江牛握壽司
一貫單點就要1600多，兩貫中一貫是微煎過的菲力，超級軟嫩帶上一點點芥末，不知道為何我覺得有一點擾味。倒是另一貫油質比較豐富的，那辛辣微嗆反倒提了油香後的肉甜，好吃到想追加一貫。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

第三道是法式玉米濃湯

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲濃到化不開，非常喜歡。

第四道是燉煮牛肉（也可以選魚料理）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲滿滿的洋風洋味，底下的醬汁略鹹。牛肉本身帶著邊邊像牛筋的軟化，骰子狀的牛肉燉到幾乎入口即化，像在吃牛腩。

第五道是沙拉

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲和風醬汁再灑一點黑胡椒粉，清清味蕾用，以迎接主菜近江牛牛排。

主餐近江牛牛排
上桌就立刻聞到牛排的油香，這牛排的軟嫩，刀尖才接觸就明明白白。粉嫩的牛排入口是比我預期還豐厚的油甜香，軟嫩的程度也一如刀尖傳來的訊息，最後連切也懶得切，直接整塊入口，配一點點鹽是最美味，膩口了沾點芥末，真心好吃得差點連舌頭都吞下去。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲有一杯湯、小菜、炸物和白飯（也可以選麵包）。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼配菜是炸茄子、甜椒和滋賀名物紅蒟蒻。

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

咖啡＆甜點

▲▼特選近江牛レストラン ティファニー。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲咖啡偏重烘香氣不錯，牛奶冰淇淋超級好吃。

特選近江牛レストラン ティファニー

地址：558 Takakaicho, Omihachiman, Shiga 523-0891日本
營業時間：11：30－15：00、17：00－20：00（周二休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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