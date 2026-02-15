高雄唯一入選米其林指南割包！傳承25年老店　肥肉入口即化

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

割包算是全台灣普及的小吃，每個地方或多或少會有一兩家割包老店，但和米其林沾上邊的，如源芳割包、一甲子餐飲都是在台北的名店，高雄唯一入選米其林指南的割包店，只有新興區這家25年老店「春蘭割包」。

位置

春蘭割包位於新興區民生一路上，離美麗島、信義國小站都有一點距離，可以利用巴士轉乘。基本上用餐時間都得排隊，就連要午休的1點30左右還在排。

環境

據說曾被檢舉服務人員沒戴手套鬧上新聞，個人以為戴不戴手套不是重點，料理人的衛生習慣才是重點，日料哪一個師傅戴手套？有時戴手套反而不衛生。

▲入選2025年高雄米其林必比登推介。

▲店內有一點像傳統早餐店，但疫情後沒有提供內用，只有騎樓上一個小圓桌，供觀光客內用。

▲三個大姐分工合作，對於客人的詢問也都很親切地回答。

菜單

▲除了四種口味的割包外，有割包的好朋友四神湯、魚丸湯，另外提供豆漿、燕麥等有機飲料。

餐點

綜合割包

我點的割包是綜合，也就是赤肉和焢肉都有，給的份量真的蠻多的，咬到瘦的地方有一點柴，倒是肥肉的部位挺好，當然這和每個人的喜好有關。另外就是花生粉的味道比較重，而且是帶著糖粉的那種，相對北部的割包來說，多了明顯的甜，割包皮軟乎軟乎口感不錯。

四神湯

▲四神湯裡的薏仁的份量較多，味道偏清爽，豬肚沒有異味、有咬勁，相當好吃。

春蘭割包

地址：高雄市新興區復興一路5號

電話：07－2017806

營業時間：09：00－14：00、15：00－19：00（周日、一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

