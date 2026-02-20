大直35年古早味切仔麵！玉米土雞腿超搶手　鮮嫩粉肝必吃

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這間「台發切仔麵」創立於民國81年，據網友的說法，以前好像是在天母的路邊攤，如今已是第三代掌廚。乾麵非常對我的味與胃，白斬雞雖不是頂尖，但也算強，黑白切也是無可挑剔，若是在我家附近，我九成九會是常客。

位置

台發切仔麵位於大直捷運站不遠，離美麗華約是走路20分鐘的距離。下午五點天剛變暗，門口就飄散著煮麵的水氣及香味，店內早已人滿為患，門口也有十來人候位。

環境

菜單

▲切仔麵是50元，小菜黑白切50－140元不等。

▲雖然是切仔麵店，但招牌是煙燻玉米雞和白斬雞。點了雞腿，老闆搖了搖頭說「賣完了」，我心想不是才剛開店嗎？

餐點

切仔麵

這家意外頗有水準，油蔥香從拌開的那一瞬間就勾引我的味蕾，居然一口氣就吃了過半才放手，醬油的甜度適當，麵條煮得更是滑順，咬勁、麵香兼而有之。

白斬雞

▲白白淨淨沒有其他雜味，肉質偏有咬勁、軟嫩不柴，感覺像是土雞，雞皮薄卻不失油甜。

粉肝

▲在嘴裡化開的甜潤顯見老闆處理內臟的功力了得，這肝即便不沾任何醬都非常好吃，當然配了薑絲、辣椒醬油更是升級。

黑白切

只要看到粉腸很難不點，這家直接淋上類似五味醬的酸甜醬汁，粉腸爽脆到不行，處理也非常乾淨。不僅不腥、無雜味，而且粉腸獨特的鮮味一嚼無遺，好吃得亂七八糟。

雞心湯

是豬骨、雞骨熬的湯，加一點調味的薑絲，光是這湯就深得我心，裡面的雞心也處理得恰到好處，脆中透軟，軟中帶脆，簡單又零缺點的好湯。

台發切仔麵

地址：台北市中山區北安路458巷41弄22號

電話：02－85093923

營業時間：11：00－13：45、17：00－19：00（周日、一休息）

《小虎食夢網》

