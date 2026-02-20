ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大直35年古早味切仔麵！玉米土雞腿超搶手　鮮嫩粉肝必吃

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這間「台發切仔麵」創立於民國81年，據網友的說法，以前好像是在天母的路邊攤，如今已是第三代掌廚。乾麵非常對我的味與胃，白斬雞雖不是頂尖，但也算強，黑白切也是無可挑剔，若是在我家附近，我九成九會是常客。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
台發切仔麵位於大直捷運站不遠，離美麗華約是走路20分鐘的距離。下午五點天剛變暗，門口就飄散著煮麵的水氣及香味，店內早已人滿為患，門口也有十來人候位。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲切仔麵是50元，小菜黑白切50－140元不等。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲雖然是切仔麵店，但招牌是煙燻玉米雞和白斬雞。點了雞腿，老闆搖了搖頭說「賣完了」，我心想不是才剛開店嗎？

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

切仔麵
這家意外頗有水準，油蔥香從拌開的那一瞬間就勾引我的味蕾，居然一口氣就吃了過半才放手，醬油的甜度適當，麵條煮得更是滑順，咬勁、麵香兼而有之。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

白斬雞

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲白白淨淨沒有其他雜味，肉質偏有咬勁、軟嫩不柴，感覺像是土雞，雞皮薄卻不失油甜。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

粉肝

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲在嘴裡化開的甜潤顯見老闆處理內臟的功力了得，這肝即便不沾任何醬都非常好吃，當然配了薑絲、辣椒醬油更是升級。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

黑白切
只要看到粉腸很難不點，這家直接淋上類似五味醬的酸甜醬汁，粉腸爽脆到不行，處理也非常乾淨。不僅不腥、無雜味，而且粉腸獨特的鮮味一嚼無遺，好吃得亂七八糟。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

雞心湯
是豬骨、雞骨熬的湯，加一點調味的薑絲，光是這湯就深得我心，裡面的雞心也處理得恰到好處，脆中透軟，軟中帶脆，簡單又零缺點的好湯。

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台發切仔麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

台發切仔麵

地址：台北市中山區北安路458巷41弄22號
電話：02－85093923
營業時間：11：00－13：45、17：00－19：00（周日、一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

富山市Tabelog拉麵排行第一！改良風味顛覆札幌味噌重鹹印象
潮州傳承75年溫體牛火鍋！秘傳中藥湯越煮越鮮　沒排隊吃不到
法國老闆扎根板橋江子翠！道地歐風三明治、佛卡夏在地人激推

關鍵字： 台發切仔麵 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【柴柴也拜年】柴柴被抱起雙手合十要紅包 爸還幫配狗語XD

推薦閱讀

米其林＆Tabelog百名店雙重認證！札幌56年滑蛋味噌拉麵

米其林＆Tabelog百名店雙重認證！札幌56年滑蛋味噌拉麵

基隆45年傳奇老麵攤！千萬別點大碗　手工油蔥極香

基隆45年傳奇老麵攤！千萬別點大碗　手工油蔥極香

走進400年前因銀礦興盛的神祕港町！島根世界遺產「石見銀山」

走進400年前因銀礦興盛的神祕港町！島根世界遺產「石見銀山」

麵條飽吸迷人油蔥香氣！台北農安街樸實老麵攤　低調飄香75年

麵條飽吸迷人油蔥香氣！台北農安街樸實老麵攤　低調飄香75年

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

九族文化村櫻花季夢幻登場

九族文化村櫻花季夢幻登場

大直35年古早味切仔麵！

大直35年古早味切仔麵！

台北4大「山林親水步道」懶人包

台北4大「山林親水步道」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

台北4大「山林親水步道」懶人包

香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」回歸

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

肥前屋復活！3月與大家重新見面

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

熱門行程

最新新聞更多

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

九族文化村櫻花季夢幻登場

大直35年古早味切仔麵！

台北4大「山林親水步道」懶人包

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

揭秘20元人民幣取景地　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366