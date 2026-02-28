北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間　口感外酥內綿密

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

如果你常到日本旅行，會發現日本人很愛吃飯糰，車站的飯糰專賣店、便利商店，甚至超市、市集隨手一抓都有。那天東川友人說要帶我去吃一間她捨不得分享的飯糰店，這飯糰好吃到讓喜歡睡懶覺的她，每天早上心甘情願提早起床來排隊。

這飯糰店也太荒郊野外，但布置得非常可愛，天氣好的話，根本直接在店外的鞦韆野餐就好，飯糰是用玄米做的，口味非常多種，重點當然是非常好吃。

位於東川（旭川東邊）這裡有一個札幌二世谷的稱號

原本是以森林木造為主，近幾年吸引了很多歐美、中國人來投資，加上和偎研吾的合作計畫，成了整個北海道最熱鬧的新興旅遊投資地之一。

Yoshinori Coffee

這裡有一間近幾年在北海道爆紅的咖啡店「Yoshinori Coffee」，本店就開在東川旭丘山腳下超美的田野間，據說秋天稻米收成時一片金黃非常漂亮。

▲店外沒有明顯的招牌，看起來就像田野間的一般住宅，庭園佈置的可愛且溫馨。

▲店裡很小，排列著一早做好、很快就會被搶光的飯糰，每天都有十多種，用的都是東川產的ゆめぴりか夢美人做成的玄米飯糰。

▲飯糰店裡沒有內用的空間，但室外布置得很適合野餐，許多帶著小朋友的客人都直接在店外的庭園吃起早餐。

▲飯糰上面都有寫著飯糰的口味，同時店裡也有提供簡單的咖啡。友人點的是燉煮牛肉，我點的是包起司的風味。

這裡的飯糰不是單純的包餡握成三角形

兩邊還會微微烤完，吃起來是外層酥脆微咬勁（有一點像鍋巴），內層是扎實綿密的米飯糰，的確和一般的飯糰完全不一樣，口感、香氣都極有層次。

玄米おむすび ちゃみせ

地址：北海道上川郡東川町西二号北2

營業時間：周四、六、日：07：30－14：00／周二、三、五：07：30－09：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

