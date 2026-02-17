東京人專程開車6個小時來吃！岩手縣一關市25年居酒屋老店

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

到日本超過150次的我，應該不會再被一家餐廳感動了，卻被岩手一關市的居酒屋輕易打敗了。不是米其林、也非百大、五郎也沒來過。我很不想承認，這家有目前為止吃過最好吃的穴子（三陸穴子）、大蔥（一関曲蔥）、蓮藕（一関連藕排），更別提特別又好吃的海帶涮鍋，牡蠣天婦羅也很棒。

更誇張的是兩人還喝了六瓶酒、居然一萬日幣有找，這什麼CP值，難怪隔壁的夫妻專程從東京開了6小時來吃，立馬躍升為日本最愛居酒屋，喜歡慘了。

百年老居酒屋

相信多數人到是為了世界遺產「中尊寺」又或日本三大美溪「猊鼻溪」，但我到此是為了能吃點鄉土料理，喝點岩手地酒，還樂此不疲；岩手我大概去過七八次，最愛的不是盛岡三大麵，而是兩間興許只有日本人才知道的餐廳。

比方說上回分享過，位於大槌町的百年老店，連日本首相都去過的「割烹岩戶」，又比如今天要介紹位於關一市的居酒屋「食事処 居酒屋 こまつ」，這裡你可以喝到7、80種的岩手地酒，也能嚐到仙和山海之幸，早前也曾帶「小虎吃貨團」的團員去，大家一致公認的好店。

▲現在要說岩手我最愛誰，那肯定是大谷翔平。

連日本人都慕名而來

食事処 居酒屋 こまつ對台灣的遊客來說九成是陌生的，但之於岩手那可是大大有名，在關一市也算是無人不知、無人不曉的居酒屋，不少日本外地的觀光客慕名而來，比方說照片最裡面的那對夫妻便是從東京不遠千里而來，據說他們每年都會專程開車來兩三趟。仔細瞧發現牆上掛著不少名人的簽名，也是Tabelog的話題店（通常是當地的老店），問了老闆說法是約開了25年，但建物本身是超過100年的酒藏（倉庫）。

菜單介紹

黑板寫著當天供應的料理，多數是以岩手的食材做的鄉土料理，問老闆推薦什麼，他想也沒想就說「わかめしゃぶ」（裙帶菜涮涮鍋），因為這是每年12月到3月才有的限定料理，其他就看我們愛吃什麼食材就點什麼（底下有曲線的是推薦或是時間限定）。老實說看起來沒啥了不起的料理，因為多半只寫食材的名字，價位上多半在1000日幣以下。



▲這家居酒屋之所以有名，是因為這裡常年都可以喝到7、80種以上的地酒、燒酎，同樣的價格也不貴，在這真的可以放心放膽的喝。

開場先來兩壺酒

分別是我蠻喜歡的岩手地酒akabu（赤武酒造以前在大槌，311大地震全毀後現在搬到盛岡並命名為赤武）濁酒，「百磐」則是岩手縣一關市磐乃井酒造的地元銘柄，前者的甜、後者的微酸當開場前酒再適合不過了。隔天我們去酒造參訪時有特別帶了一瓶回台。

餐前酒菜是雜煮

再不厭其煩的說一次，日本喝過的地方通常會有要付錢的小菜（お通し），就算你不吃也是要付費的，你可以把它當成低消，只是多半不能退也不能換。這一碟裡用的都是岩手的雞肉、蓮藕、紅蘿蔔、蒟蒻，以燉煮的方式呈現。

▲第一盤是穴子、牡蠣天婦羅，都是岩手三陸產的，乍看真的沒有什麼特別。

海鮮炸物酥脆新鮮

岩手三陸的牡蠣雖然不大，但非常鮮甜，裹上略厚的麵衣增加了入口前的香氣，味覺的節奏感相當不錯，另外的穴子更讓人驚豔甜甜糯糯和外層的麵衣酥脆有著口感上的對比，好吃得亂七八糟，就連旁邊的紫蘇天婦羅也非常好吃。

東京夫婦推薦的烤蔥

說是為了此料理專程從東京開車6小時而來，一來我也是蔥的粉絲，二來一看寫著「曲がりねぎ燒」感到好奇，老闆還專程從廚房把曲がりねぎ拿出來給我們看，然後解釋說這種蔥是宮城、仙台三陸沿岸的名物，種法跟一般的大蔥不一樣，說法是這樣種出來的大蔥比較甜。

不管是不是真的，但這蔥端上來真的蠻厚蠻誘人，只是簡單的烤過，入口像是鐵鍋爆炒的香氣，一咬居然噴池也太神奇太好吃了吧，說它是我吃過最美味的蔥也不為過，後來，我動不動就拿它出來跟別人說嘴，只要有看到曲がりねぎ作的料理也一定會點。

關一市地酒

關一酒造的橫屋及田むらの梅酒。前者算是岩手物美價廉的純米酒，很適合燒物油甜的料理，料理和清酒彼此的反饋味覺很是你濃我濃。後者的梅酒是關一市和果子老店松栄堂、磐乃井酒造，兩家百年老店聯手推出的梅酒，據說這梅酒也用在松栄堂的甜品中，後來的小虎吃貨團也有帶大家去參訪這兩家關一市的百年老店。

「やりいか」一夜干

這道是三陸產的烤「やりいか」一夜干，用的是三陸產體形較小的烏賊，口感爽脆甜嫩，以太平洋的海風天然晾乾後，以炭火直烤，基本上完全不調味，可以沾海鹽、胡椒鹽或是擠上一點檸檬就非常好吃。

わかめしゃぶ

岩手又或者應該說整個三陸海岸的わかめ（裙帶菜）都是大大有名，但把它拿來涮食我居然聽也沒聽過，好奇之餘更是懷疑，直到我第一口的驚呆，到底是打哪來的，怎可以這麼清脆，這麼清甜，完全沒有我預期的海腥味。

我也從沒吃過這麼甜、這麼美味的わかめ，一開始我以為是湯裡加了什麼神奇的東西，後來老闆說湯就是一般昆布熬過的湯底，感動的是這一鍋只要680日幣。如果有機會來這，看到有這道，拜託你一定要點來吃吃看。

龍泉八重櫻

第三波清酒是花卷市泉金酒造的「龍泉八重櫻」，據說用的是附近著名觀光景點龍泉洞地底湖的百選名釀造，雖說是米酒卻有著清冽的水甜和濃厚的酒體，後段選這一款真是選對了。

另一款是奧州市的岩手銘釀株式會社，他們家的清酒多數以山廢釀造，同樣有著鄉下酒造物美價廉的特性，這杯生酒深得我心，順便提一下的是，它們家也有精釀啤酒也相當不錯。

レンコン」（連藕）

如果只是寫「レンコン」（連藕 ）我八成不會點，但寫著レンコンステーキ我就好奇了，後來雖證明我的猜想是對的，日本人很常把厚切的食材寫成某某ステーキ」，即便視覺上看起來沒什麼，但也才一口就讓我折服，又脆又綿連藕的甜糯加微微牽絲滿嘴，涮上淡淡的甜醬汁也很對味，一整個涮嘴到不行，尤其是搭配最後選的龍泉八重櫻生酌酒超棒。

▲這是後來我帶小虎吃貨團的團友再訪時，餐後和老闆的合照，有一半醉到陣亡先回飯店休息了。

食事処 居酒屋 こまつ

地址：岩手県一関市大町6－20

營業時間：17：00－22：00（周三、日公休)

