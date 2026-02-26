ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
台北宵夜地圖必存！深夜老麵攤隱身林森北路巷弄　滷味黑白切必點

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

曾幾何時台北麵攤穿街走巷，這些年因為種種原因越來越少見，偶然在「大台北美食地圖」見饕友推薦，一查不少部落客、網紅，甚至是媒體報導過的「麗英麵攤」評價大多不錯，便找了天來探探。先說結論：偶爾我會想起巷內的麵香，還有那些滷的極致入味的滷味。乾麵、餛飩、滷味都好吃，那種坐下來就可以得到的小幸福。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

交通位置
麵攤在長安東路一段和紹興北街交接的林森北路67巷旁，離較近的捷運站是善導寺站，據說這裡是附近晚班上班族的晚餐、宵夜首選。但，先說，這就是一個路邊攤，對環境衛生比較在意的，千萬別來。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
麵類35元（小）／55元（大），單純以麵來說要說多便宜實在也沒有，畢竟還是路邊攤，倒是小菜有一些滷味蠻物美價廉的就是。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲像這樣的麵攤麵店，我多半是乾麵、湯品加兩三樣小菜、黑白切。

乾麵
這乾麵的麵條中細略帶厚度，像是印象中的陽春麵，煮得軟硬得宜，麵香餘味和巴在麵上的油蔥、醬汁搭來涮嘴，真要說就是拌麵時加入的煮麵水多了一點，影響了醬汁的厚度。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餛飩湯
餛飩湯喝了一口才驚覺，剛剛乾麵裡加的跟這一碗的湯很接近，只是湯的比例更高，說來有趣這樣的湯配上餛飩硬是從缺點變亮點，略濃厚的大骨、醬油和油蔥香像極了基隆某家餛飩湯，但偏偏我又想不起是哪家。餛飩皮薄略大張，吃起來餛飩皮的滑口感不錯，裡面的肉餡微微的鹹香，也有幾分基隆餛飩的火候，我喜歡，或者說我懷念。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲滷味切了三樣，豆皮、雞心和嘴邊肉。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲豆皮雖是滷的，但仍保有其滋潤度，鹹度適中，咀嚼端豆香十足。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲雞心，不曉得為什麼招牌上沒價格，莫非是隱藏版？微脆略Q口感十足，醬香甜糯相當有水準。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲嘴邊肉非常棒，肉甜之餘滷味的醬香尾韻和邊邊稍稍的油質甜令人回味，好吃得亂七八糟。

▲▼麗英麵攤。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

麗英麵攤

地址：台北市中山區林森北路67巷口號
營業時間：16：00－00：00（周日、一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

關鍵字： 麗英麵攤 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

3月飯店「女王節」優惠整理包

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

