西日本拉麵百名店！濃厚背脂口感融合隱隱蒜香　家系拉麵控必朝聖

說來有趣，來日本近200次，但一直沒去過國人熱門的景點黑部立山，或者應該說我一點想去的衝動都沒有，結果卻因為一碗Tabelog百名店的拉麵，加上坐過頭的烏龍，意外在黑部駅下了車，倒也又解鎖了一條鐵道「あいの風とやま鉄道」。

結論

避開用餐時間完全不用排隊，店裡只有三四位客人，點了家系招牌加了萬能蔥，湯頭像是豚骨醬油，但和京都、山陽一帶的又有明顯區別，背脂的香看不到，但入口濃厚，前五名都堪稱美味；而後便是難免的鹹，麵條是中捲個人沒有太多好惡，叉燒頗大片，外皮帶著誘人的微煙燻，肉的口感介於傳統叉燒和火腿肉間，大致上算是蠻好吃的一碗拉麵。

交通

這家店位於比較少人會去的魚津市，交通方面有兩個選擇，一是「富山地方鐵道本線（新魚津站）」，和我這次搭乘的「あいの風とやま鉄道」魚津站，兩個車站相去不遠，鐵道迷可以左去右回，體驗一下不同鐵道的風情。

▲沿途的雪景蠻漂亮的，立山連峰若隱若現。

魚津車站

魚津車站完成於1908年11月16日，直到1910年前一直是北陸線的終點，而後「北陸線」繼續往東延伸至泊車站。2015年北陸新幹線長野車站至金澤車站之間路段通車後，西日本旅客鐵道的站舍隨著北陸本線上位於富山縣內的路段，一同被移交給愛之風富山鐵道。一下車站我有一點驚訝，比原本想像來的繁榮一點，最少比隔壁的「黑部」好多了。

有機會看到海市蜃樓

本來以為魚津和UO有什麼關係，查了一下好像是魚津市英文名字「Uozu」的諧音梗。然後，據說這裡是日本最容易看到海市蜃樓的地方，尤其是每年的4月到6月間，相關資料可以參考魚津埋沒林博物館的官方網站。

巴士、步行約20分鐘

看了一下地圖顯示「ラーメン はじめ家」巴士和步行的時間都大約是20分鐘左右，於是選擇散步前往，順便多看這座可能一輩子只會來這麼一次的城市幾眼。水溝蓋是魚津的市花「豔紅鹿子百合」，每年七八月是賞此花的季節。

▲途中看到バイ飯的Logo，查了一下這是魚津市的名物，是一種魚津常見以魚津バイ貝做成的漁夫飯。

家系拉麵

這家在富山非常有名，主因它是橫濱家系総本山吉村家の直系のお店。在日本拉麵有所多派系，如北海道最有名的「札幌すみれ系」、以大份量為主的「二郎系」、沾麵代表性的「大勝軒系」，當然還有國人比較熟知，台灣也有的「橫濱家系拉麵」一般簡稱「家系」。

家系指的是1974年創業的「吉村家」為起源，所延伸出來的拉麵店，主要的湯底為豬骨醬油拉麵。當然，富山如今最有名的拉麵，應該是所謂的「黑拉麵」。

入選百名店

家系拉麵據說全日本有超過1500家，其中「吉村家」「本牧家」「六角家」這三大派系有家系拉麵御三家之稱，而這裡之所以受拉麵控推崇乃因它是創始店「吉村家」的直系，在富山有近30年的歷史，入選2025年西日本拉麵百名店。

假日人潮滿滿

行前，富山友人建議我避開用餐時間，尤其是假日可是人滿為患，甚至大排長龍。用餐規矩就是先填候位單，然後買餐券，接著就是等店家叫號。

用餐環境

用餐空間以拉麵店來說算是不小，加起來有近20個位子，店員和拉麵師傅算是蠻親切的，對於拍照的需求也只是說不要拍到其他客人都可以。

▲這裡的拉麵選項意外不少，雖說多半是以家系的豚骨醬油為主。

▲最後我選了家系招牌加了萬能蔥，價格大約都在800－1000日圓（約新台幣160－200元）間。

調味料

桌上有許多調味料，都是自家研發的，除了拉麵醬油外，特別是加了大蒜的醋和吃了不會口臭的蒜泥、辣醬和辣味噌。所謂的行者大蒜（行者ニンニク）其實不是大蒜而是一種香氣濃郁帶蒜味的山菜，北海道特別是道北稚內利尻島最為有名。

豚骨醬油湯頭

湯頭像是豚骨醬油，但和京都、山陽一帶的又有明顯區別，背脂的香看不到，但入口濃厚，另外就是隱隱然的蒜香，這一碗這湯頭可以進入我的豚骨前五。

▲麵條是中捲個人沒有太多好惡，但咬勁、麵香都還不錯。配料除了海苔外，還有菠菜。

▲叉燒頗大片，外皮帶著誘人的微煙燻，肉的口感介於傳統叉燒和火腿肉間，雖然沒有什麼油質，但我還蠻喜歡的。

▲這個大蒜吃完有沒有臭味我不是很肯定，但的確很香而且不會有什麼辣度。

ラーメン はじめ家

地址：富山県魚津市吉島67－1

營業時間：11：00－22：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

