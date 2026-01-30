ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
潮州傳承75年溫體牛火鍋！秘傳中藥湯越煮越鮮　沒排隊吃不到

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

潮州牛肉上港有名聲、下港有出名，但到底要吃哪一家眾說紛紜，早前在屏東地頭蛇、竹田豆油伯老闆的帶領下，先後嚐過「牛大福」和「隆興汕頭火鍋」，這次我們要嚐的，據說是牛肉火鍋的創始店「牛肉福」在潮州有超過70年的歷史。

位置

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲牛肉福位於潮州車站周邊不遠處，創業於1950年，據說是潮州牛肉火鍋的創始店，遠遠的就可以看到長長的人龍和聞到湯頭鮮。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲牆上貼滿各大媒體的採訪報章雜誌和照片，看得出來是老店、名店。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲湯頭以牛骨及秘傳中藥熬煮，少了腥添了香，而且越煮越鮮。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲一、二樓數十桌幾乎座無虛席，到了假日用餐時間排個半小時以上也是常事。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡的湯頭有兩種，一是沙茶、二是牛雜，醬料區可以自己添調，也可以照著上面的調配方法。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲主打自然是溫體台灣牛，據說小卷也非常受歡迎。另外冰箱有冷藏牛肉、蔬菜、海鮮和各種火鍋料可自由拿取，收費時依盤子計價。這裡的各式牛肉熱炒也相當受歡迎。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲只有這種溫體牛才有辦法貼盤不滑落。

餐點
我們點的是牛雜鍋，風味比我想像中清爽許多，也比一般的牛雜湯淡了許多，服務人員解釋，這湯會越涮越鮮，不會覺得越吃越鹹。至於涮牛肉前，要不要先把蔬菜丟入湯中就依個人習慣，我的建議是溫體牛肉先涮原湯，吃過癮了再丟蔬菜，再接著涮。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

溫體牛肉非常新鮮！
建議不要涮到全熟，差不多粉紅的成色就可以入口，那滋味何止一個「鮮」字了得。第一片可以先嚐嚐屏東溫體牛的原汁原味，軟嫩鮮滑加上湯底的鮮甜，那是甜上加甜。這裡的鮮滑也非常棒，吃完牛肉記得來個兩三盤。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲牛雜湯帶著濃厚的中藥氣息，帶點沙茶、牛骨的鮮，裡面的牛雜非常多。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼接下來是炒牛肉，牛肉鮮嫩自是不在話下，滿滿的鑊氣更是討人喜歡，當真是一口接一口，完全停不下來。

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲九層塔炒牛雜更是美味，那同樣帶著鑊氣的醬香和軟糯的牛雜相得益彰，原本以為炒牛肉已經封頂了，沒想到炒牛雜更是令人激賞！

▲▼潮州牛肉福。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲本來想再去吃同樣有5、60年歷史的刀削冰，但一看火車快來了，只好留個遺憾，下次才有理由再來。

潮州牛肉福

地址：屏東縣潮州鎮金陵街31號
電話：08－7898107
營業時間：熱炒部：06：30－15：00／火鍋部：11：00－14：00、17：00－20：30（周二休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

