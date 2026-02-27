ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

永和烘豆工作室Google地圖4.7顆星！濃郁系伯爵可可生乳捲必吃

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

中永和咖啡店、中永和甜點下午茶推薦這家「鬧蟬烘豆工作室」，菜單無論咖啡甜點、早午餐麵包盤都很夠水準，咖啡圈朋友的評價相當高。營業時間僅周五到周一，內用座位數不多，建議提前預約訂位再前往，客滿才有兩個小時用餐時間限制。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
距離捷運頂溪站約1.4公里，步行時間20分鐘左右可抵達，建議還是自行開車或騎車前往較為方便，附近路邊停車格不少，仁愛公園也有收費地下停車場。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

介紹
捷運南京復興站附近還有一間「鬧蟬咖啡」，兩間的裝潢風格相似，主打的客群卻不太一樣，早上8點就開門營業的鬧蟬咖啡，明顯是專攻中山區上班族的市場。而這家「鬧蟬烘豆工作室」，則比較偏在地客、外來客，周休三日，僅周五到周一營業，讓客人可以更放鬆的喝一杯好咖啡。

環境

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲內用座位數不多，客滿有兩個小時的用餐時間限制。

建議大家還是提前線上訂位
先預約好再前往較為保險！我們這天是周末下午三點多抵達，沒有先訂位，現場有兩組候位，等待時間約20分鐘左右，雖然不會太久，但有訂位的話就能直接入座。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲雖然沒有嚴格限制，但多數人聊天都會放低音量，盡量不要打擾到鄰桌客人，所以店內空間不大，卻不會太吵雜。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲簡約裝潢走的是文青高質感風格，不少人會帶相機來拍照。

菜單
內用每人低消一杯飲料，可以先選擇要哪種配方豆，再選要做成義式還是手沖、加奶還是不加奶。除了基本款外，也有幾支咖啡特調，或是茶飲、奶茶、花果茶、巧克力等飲料。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲單品的豆單會另外提供，這天有衣索比亞日曬、水洗各一支，外加肯亞水洗，都是我愛的非洲豆。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲早午餐也蠻有名的，麵包都是自家手工製作。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲甜點類則寫在牆上，櫃檯前有幾款常溫點心，品項會隨季節更換調整，請依照現場供應為主。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

餐點

美式咖啡－120元
冰美式選擇「秋」配方豆，基底是穩穩的堅果可可調性，帶點野莓酸甜感。口感沈穩、風味平衡，如果做成熱美式、手沖咖啡應該也蠻好喝的。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

卡布奇諾－140元
卡布選擇的是「冬」配方豆，香甜感很明顯就像是杯黑糖牛奶一樣順。雖然拉花有點歪歪的，仍是瑕不掩瑜，今天點的兩杯咖啡都高分過關。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

伯爵可可生乳捲－180元
因為已經吃飽，就沒再點早午餐，而是改吃甜點。我們一致認為這個伯爵可可生乳捲非常好吃，擺盤裝點上季節水果在視覺上更是一大加分。生乳內餡非常濃郁，有著伯爵香氣，與可可蛋糕捲的組合十分合拍，連一旁點綴上的鮮奶油都非常好吃，可說完全沒有死角！

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

三種風味可麗露－140元
三種風味可麗露分別是香草威士忌、可可奶酒、伯爵白蘭地。做成精緻的小尺寸，讓你一次可以吃到三種口味，在熱量、份量上也沒太大負擔。但老實說，我們覺得三種風味的差異不是太明顯，除了上頭灑的可可粉可以清楚感受差異外，酒味的呈現較為單薄些，外皮的脆度也和我喜歡的可麗露有點落差，整體來說口感偏向濕潤，並非我愛的那種。

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼鬧蟬烘豆工作室。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
雖然可麗露沒有很合我的口味，仍不減我對鬧蟬烘豆工作室的推薦。空間舒服、店員友善，咖啡和生乳捲的味道都相當優秀，價格也和多數新北咖啡店差不多。之後有機會再來試試早午餐，改天也就近去趟中山區的鬧蟬咖啡吧！

鬧蟬烘豆工作室

地址：新北市永和區保順路15號
營業時間：周五至周一11：00－18：00（周二、三、四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►木柵「不限時喫茶店」昭和氛圍超復古　深焙咖啡渾厚不苦澀
►一眼望穿關渡平原！北藝大秘境露台咖啡　氛圍寧靜不限時
►台北25元古早味珍奶！1998年開業老牌手搖　在地人從小喝到大

關鍵字： 鬧蟬烘豆工作室 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

推薦閱讀

棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！熊本自由行必存「賞豚之旅」攻略

棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！熊本自由行必存「賞豚之旅」攻略

全日本不到30家！星巴克隱藏版「茶專賣店」開箱　

全日本不到30家！星巴克隱藏版「茶專賣店」開箱　

秘境咖啡館隱身台北花卉村！鞦韆座喝下午茶　寵物友善可落地

秘境咖啡館隱身台北花卉村！鞦韆座喝下午茶　寵物友善可落地

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓　一天只賣4小時

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓　一天只賣4小時

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

身分證含「38」　吃到飽第3人打38折

島語自助餐廳進軍台南

蘆洲「399元麻辣鍋」5款肉品無限續點

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

「甜點界香奈兒」檸檬季3/16登場

鶯歌美食一日遊必吃清單！

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

麥味登開賣「香菜炸餃」10個70元　網友曝口感：味道好重

礁溪24小時不打烊美人湯！

熱門行程

最新新聞更多

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

高雄直飛航線大爆發！韓國賞櫻免2萬

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

永和低調烘豆工作室！Google評分4.7顆星

北海岸春日美景「老梅石槽」轉綠5成

桃園藝文特區低調選物店咖啡！

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366