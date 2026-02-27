永和烘豆工作室Google地圖4.7顆星！濃郁系伯爵可可生乳捲必吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

中永和咖啡店、中永和甜點下午茶推薦這家「鬧蟬烘豆工作室」，菜單無論咖啡甜點、早午餐麵包盤都很夠水準，咖啡圈朋友的評價相當高。營業時間僅周五到周一，內用座位數不多，建議提前預約訂位再前往，客滿才有兩個小時用餐時間限制。

交通

距離捷運頂溪站約1.4公里，步行時間20分鐘左右可抵達，建議還是自行開車或騎車前往較為方便，附近路邊停車格不少，仁愛公園也有收費地下停車場。

介紹

捷運南京復興站附近還有一間「鬧蟬咖啡」，兩間的裝潢風格相似，主打的客群卻不太一樣，早上8點就開門營業的鬧蟬咖啡，明顯是專攻中山區上班族的市場。而這家「鬧蟬烘豆工作室」，則比較偏在地客、外來客，周休三日，僅周五到周一營業，讓客人可以更放鬆的喝一杯好咖啡。

環境

▲內用座位數不多，客滿有兩個小時的用餐時間限制。

建議大家還是提前線上訂位

先預約好再前往較為保險！我們這天是周末下午三點多抵達，沒有先訂位，現場有兩組候位，等待時間約20分鐘左右，雖然不會太久，但有訂位的話就能直接入座。

▲雖然沒有嚴格限制，但多數人聊天都會放低音量，盡量不要打擾到鄰桌客人，所以店內空間不大，卻不會太吵雜。

▲簡約裝潢走的是文青高質感風格，不少人會帶相機來拍照。

菜單

內用每人低消一杯飲料，可以先選擇要哪種配方豆，再選要做成義式還是手沖、加奶還是不加奶。除了基本款外，也有幾支咖啡特調，或是茶飲、奶茶、花果茶、巧克力等飲料。

▲單品的豆單會另外提供，這天有衣索比亞日曬、水洗各一支，外加肯亞水洗，都是我愛的非洲豆。

▲早午餐也蠻有名的，麵包都是自家手工製作。

▲甜點類則寫在牆上，櫃檯前有幾款常溫點心，品項會隨季節更換調整，請依照現場供應為主。

餐點

美式咖啡－120元

冰美式選擇「秋」配方豆，基底是穩穩的堅果可可調性，帶點野莓酸甜感。口感沈穩、風味平衡，如果做成熱美式、手沖咖啡應該也蠻好喝的。

卡布奇諾－140元

卡布選擇的是「冬」配方豆，香甜感很明顯就像是杯黑糖牛奶一樣順。雖然拉花有點歪歪的，仍是瑕不掩瑜，今天點的兩杯咖啡都高分過關。

伯爵可可生乳捲－180元

因為已經吃飽，就沒再點早午餐，而是改吃甜點。我們一致認為這個伯爵可可生乳捲非常好吃，擺盤裝點上季節水果在視覺上更是一大加分。生乳內餡非常濃郁，有著伯爵香氣，與可可蛋糕捲的組合十分合拍，連一旁點綴上的鮮奶油都非常好吃，可說完全沒有死角！

三種風味可麗露－140元

三種風味可麗露分別是香草威士忌、可可奶酒、伯爵白蘭地。做成精緻的小尺寸，讓你一次可以吃到三種口味，在熱量、份量上也沒太大負擔。但老實說，我們覺得三種風味的差異不是太明顯，除了上頭灑的可可粉可以清楚感受差異外，酒味的呈現較為單薄些，外皮的脆度也和我喜歡的可麗露有點落差，整體來說口感偏向濕潤，並非我愛的那種。

心得

雖然可麗露沒有很合我的口味，仍不減我對鬧蟬烘豆工作室的推薦。空間舒服、店員友善，咖啡和生乳捲的味道都相當優秀，價格也和多數新北咖啡店差不多。之後有機會再來試試早午餐，改天也就近去趟中山區的鬧蟬咖啡吧！

鬧蟬烘豆工作室

地址：新北市永和區保順路15號

營業時間：周五至周一11：00－18：00（周二、三、四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

