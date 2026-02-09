棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！熊本自由行必存「賞豚之旅」攻略

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

隱藏版熊本景點推薦大家來「天草賞海豚」，不限時間季節看見海豚機率高達90%，這一帶海域共有近200隻海豚棲息，專業船家會帶你近距離追海豚，即使用手機都能輕鬆拍到海豚照片。這篇天草賞海豚一日遊攻略，整理了熊本前往三角的交通方式、船票如何預約費用等資訊，一起來找海豚玩。

天草賞海豚交通

除了開車自駕的交通方式較為彈性外，多數人前往是從熊本出發，從熊本市區開車前往所在地的「前島（松島）港」，車程時間約1小時30分鐘。搭乘巴士的話，可從熊本交通中心/熊本站搭乘天草快速列車，車程時間同樣約1小時30分鐘可到達「前島（松島）港」，九州自由行交通票券建議買張「JR九州鐵路周遊券」，可於區間內無限次搭乘多數列車，省錢省時又方便。

JR熊本站到三角站交通

因為我有購買「JR九州鐵路周遊券」，所以選擇從熊本車站搭JR三角線前往三角站，運行的時刻表可參考下圖，JR班次有對應可搭乘的船班；若是周末或特定日期還可以搭特色列車「A列車」，用「JR九州鐵路周遊券」預約座位無需加價。

第一段請先從「熊本站」搭到「三角站」，車程時間約50分鐘；第二段要步行到「三角港」，搭船前往「前島（松島）港」，單程航行時間約20分鐘，才會抵達集合地點。

▲JR三角線後半段可以看到一整片海景，建議座位選擇：去程右側、回程左側。



三角港到前島（松島）港交通

JR抵達「三角站」後，出站後即可看到下方這棟造型特殊的建築物，這裡便是第二段船班的搭乘處「三角港」，從車站慢慢走過來不用5分鐘，所以轉乘時間絕對綽綽有餘，三角港到前島（松島）港船班售票處在乘船處旁，支付方式只有現金。

三角港往返前島（松島）港

成人單程票價1,200円（約台幣238元）、往返2,000円（約台幣397元），多數人都是原地折返，所以買來回票比較划算，航行時間約20分鐘，我們是冬天12月前往熊本天草，沿途風浪都不會太大，我是個容易暈船的人，但這天完全沒有不舒服。

▲只是冬天海風較大，建議大家若是秋冬時節前往，還是戴個帽子防風才不會感冒。



Sea Cruise船票預約

▲抵達「前島（松島）港」後，需再至「Sea Cruise」櫃台購買／兌換「天草賞海豚」船票。



▲KKday訂購除了價格比現場直接買便宜一點外，先預約好才能確保船位有空位，如果專程跑一趟發現已經客滿真的很掃興。

天草賞海豚費用&船班時間

一天共有三班船，出發時間：10：00、13：00、15：00，體驗時間約兩個小時，如果是從熊本車站搭JR出發、再轉搭乘，最適合的時間是13：00場，若是開車自駕的人，可以考慮15：00場，據說天草夕陽非常漂亮，參加那場的話就能看到夕陽版的海豚游泳。

費用價目：建議大家先上KKday預訂好再前往最保險

▲抵達櫃台後出示訂單資訊，即可兌換成實體船票。



海豚季節時間

無論春夏秋冬一年四季都是適合賞海豚的季節，官方告知看到海豚的機率高達90%，如果真的運氣太差沒看到的話，會再給一張補償船票，一年內都可免費再搭一次，需先搭近50分鐘的船到達特定海域，接著賞海豚時間約20分鐘，船長會努力追海豚，盡量讓每個人都能拍到、看個過癮。

▲船上工作人員會用日文、英文簡單解說兩小時的遊程。



▲航行途中會經過天草五橋、有明海、天草各島嶼，大家可自由選擇要坐在室內或室外，船上也有廁所可供使用。



海豚比原本想像中要近更多

大家從別人的船隻與海豚的距離，應該就能知道海豚靠得有多近了，近到手機就能輕易捕捉身影，加上船長非常專業，會一直帶客人到處追海豚，無論坐在哪個位置都看得到，在平穩運行時要走動拍照也沒問題，只要注意自身安全即可。

棲息著近200隻瓶鼻海豚

瓶鼻海豚也是水族館內常見的動物明星，體長約2到3公尺身軀較小，很親人不會怕人，所以會跟著船隻共遊，才能有如此近距離欣賞海豚的體驗，20分鐘左右的停留時間，和海豚的距離就是這麼近，每個人都有拍到滿意的照片。

▲我的鏡頭焦段為24－120mm，所有照片皆是用這顆鏡頭拍攝。



▲因為海豚真的游得很近，很多照片其實焦段不用拉到底，即使不是長焦也能拍得很清楚。

美食餐廳&購物伴手禮

所在的港口邊有兩大商業設施：mio camino Amakusa、L’isola Terrace天草，在等待船班銜接的空檔，可以逛街採買天草伴手禮，肚子餓想吃點東西或喝杯咖啡都沒問題，店家選擇豐富又多元。

mio camino Amakusa



▲和兌換船票的地方是同一個這裡有很多間餐廳、咖啡店、冰淇淋店，並販售各式天草名產物產、天草伴手禮。



L’isola Terrace天草



▲一樣是兼具逛街售物、美食餐廳的複合式設施，有很多好吃好買的東西。



▲非常推薦這個熊本景點，尤其喜歡大自然、野生動物的人更是一定要來。



▲看見機率高達90%，不分季節時間、晴天雨天都能出發。

mio camino Amakusa（ミオ·カミーノ天草）

地址：熊本縣上天草市松島町合津6215－17

營業時間：09：00－17：30（周三公休）

L’isola Terrace天草（リゾラテラス天草）

地址：熊本縣上天草市松島町合津字北前島6215－16

營業時間：09：00－21：00

