板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓　一天只賣4小時

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

捷運新埔站民生路上這家「果汁媽粉條爸」，是草莓季時人氣非常高的板橋甜點店，有著厲害的草莓蛋糕、草莓大福、草莓三明治，大顆草莓給好給滿，平價價格CP值極高，大台北地區要找到這麼便宜的草莓蛋糕真的不多了，難怪鐵門還沒拉起來門口就有排隊人潮，非常推薦我覺得排隊很值得！

▲從捷運新埔站3號出口出來，走路僅需110公尺、1分鐘左右就能抵達，開車騎車前往可先在路邊找找停車位，不然附近也有很多收費停車場。

每年草莓季期間都大排長龍

營業時間從每天下午3點開始，表定營業到晚上7點，一天就只賣4個小時，但通常很快就會賣完打烊，有提供預約服務，如果無法提前過來排隊，或是擔心排隊也買不到的話，可以事先打電話預約草莓蛋糕。

我是平日下午開店前15分鐘抵達，或許是還沒有太多人知道草莓季開賣的消息，所以順利成為當天第三位客人，開店前10分鐘後面就已經排了這麼多人，據網友所說，最快可能4點多就有可能賣完，強烈建議可以先預訂就先預訂，不然絕對要提前排隊才比較保險。

菜單

賣的品項相當簡單，就僅有草莓蛋糕、草莓巧克力蛋糕、草莓大福、草莓三明治、草莓菠蘿、芋泥布丁蛋糕、芋泥起司三明治這幾樣，但不見得每樣每天都有，像今天來就沒有芋頭類產品，供應品項請依現場為主。必買的產品非草莓蛋糕莫屬，有時候會有限購，建議大家提前預訂好，再來取貨較為保險。

▲草莓巧克力蛋糕每天數量不多，很快就會搶購一空，想吃巧克力蛋糕的人請提前預訂，或早一點過來買。



草莓三明治（圖片為舊價格，目前已調漲為50元）

▲相對便宜的草莓三明治也是人氣很高的產品，很多媽媽一掃就是好幾個，看來應該是要買來給小朋友當作下午茶點心。

草莓奶酪（圖片為舊價格，目前已調漲為80元）

▲我買完結帳離開後，門口已經排了這麼多人，想必之後尤其周末假日排隊人潮肯定更多。



▲賣台式馬卡龍，看來應該是巧克力、草莓、香草三種口味。

草莓蛋糕380元

我沒有細數草莓總共有多少顆，但頂層撲的都是完整的整顆草莓，下層盒子周圍擺的則為切片草莓，夾層內就只有草莓鮮奶油，沒有再多放額外的草莓。選的草莓個頭都算大，新鮮又多汁，帶點微酸、甜度適中，和我個人口味很合，我不喜歡太甜的草莓，覺得有一點酸比較耐吃。

▲可能不會覺得特別平價，但別忘了草莓本來就是高單價水果。



▲簡單數數至少擺了20顆，售價很可以了。



▲內裏香草蛋糕綿密細緻，草莓鮮奶油不會甜膩。



草莓大福100元

一組都是兩顆為單位販售，這天來只有賣包紅豆餡的，照片上可能看不太出來，但草莓大福很大一顆，大概要分個3－4口才吃得完。麻糬皮帶點微Ｑ，和草莓、紅豆餡的比例抓得不錯，吃起來風味是平衡的，不會有誰搶過誰的問題。

▲讓我意外的是，紅豆餡居然不會死甜是好吃的，身為紅豆控的我對紅豆要求可是很高的。



整體心得

或許是因為外觀實在太不起眼，我當初只是抱著朝聖的心情，並未對美味度抱太高期待，沒想到草莓蛋糕、草莓大福都是好吃的，而且價格相當親民，一次多買幾盒也不會造成太大負擔，就能享受好吃的草莓甜點。最後提醒大家，想吃草莓蛋糕記得提早打電話預訂，不然就是早一點過來排隊，否則有很高機率會賣完吃不到。

果汁媽粉條爸

地址：新北市板橋區民生路二段230－1號

電話：0910－000220

營業時間：15：00－19：00（商品售完會提早打烊）

