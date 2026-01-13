木柵「不限時喫茶店」昭和氛圍超復古　深焙咖啡渾厚不苦澀　

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

文山區木柵咖啡廳推薦這家，隱身木新路寶橋下的老派日式咖啡店「咖啡喫茶 枝音」，裝潢有著濃濃復古昭和氛圍，店內音樂藏書都很有品味，菜單咖啡甜點皆很優秀。平日不限時、假日客滿才限時兩小時，適合想要靜靜享受咖啡時光的人，老闆人也非常好！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

剛好是新店、文山區交界處

寶橋下來後到景美女中這段位置，距離捷運七張站約1.5公里，走路20分鐘左右會到，或者轉乘公車前往也很方便，搭到景美女中走過來就近很多。

▲店內空間不大、座位數不多，走的是溫馨舒適路線。



▲平日不限時、周末客滿限時兩小時，建議大家還是早點過來比較保險，不限時的話客滿也無法確定候位時間。



▲從裝潢、擺設、音樂、藏書，可以看出老闆是個喜愛日本文化的人，當然不全然只有日本的東西，不少台式復古小物、中文書籍也很有意思，愛看書來這裡就有尋寶的感覺。



▲甚至連冰箱都是裝書用的，我這天下午便讀了「棄貓：關於父親, 我想說的事」。

菜單

內用低消每人一杯飲料，飲品有咖啡、奶茶、巧克力、冰淇淋蘇打，想吃飽一點的話可以點套餐，多了三明治、起司咖哩飯做搭配，甜點則有布丁、提拉米蘇。

招牌「枝音」深焙170元

和老派喫茶店氛圍最相搭的當數深焙咖啡，會附鮮奶油、糖包的那種，雖然我平常愛中淺焙咖啡居多，但不得不說這裡的深焙真的是好喝，喝起來渾厚、口感圓潤，香濃黑可可香氣，尾韻帶點微酸回甘，超級適合配奶製品甜點。

淺焙單品咖啡170元

另一杯單品淺焙忘記是哪支豆子，但印象中蠻好喝的，只是來到這裡又要吃甜點的話，點深焙絕對是更推薦的選擇。

立山黑布丁120元

後來才發現，這顆布丁應該是取「立山黑部」的諧音，可愛的讓人會心一笑，布丁口感滑嫩，苦味焦糖相當有記憶點，點綴上的鮮奶油像是白雪似的，巧妙融合布丁的名字。

提拉米蘇180元

提拉米蘇的味道也是不錯，與深焙咖啡的組合實在絕配，讓馬斯卡彭的乳香變得更富層次，完全不會有甜膩之感，完美詮釋了日式老派喫茶風格。

▲和朋友來的這天剛好冬至，老闆突然端出湯圓請我們吃，如此有人情味的咖啡店，叫人怎麼能夠不推薦，重點是咖啡甜點都很優秀。

▲強力推薦這家文山區木柵咖啡廳「咖啡喫茶 枝音」，尤其是喜歡日本文化的人一定要來。

咖啡喫茶 枝音

地址：台北市文山區木新路三段403號1樓

營業時間：周一／日11：30～18：00、周二／四11：30～19：00、周六11：30～17：00（周三／五公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北25元古早味珍奶！1998年開業老牌手搖 在地人從小喝到大

►大安站「工作K書友善」深夜咖啡廳！還有免費提供Wi-Fi插座

►搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」 租車、買伴手禮都能用