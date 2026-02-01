ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
秘境咖啡館隱身台北花卉村！鞦韆座喝下午茶　寵物友善可落地

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台北森林系咖啡廳推薦這家隱身「台北花卉村」內低消只要80元的「森林派對咖啡館」，前往台北花卉村交通相當方便，捷運轉公車就能輕鬆抵達，開車或騎車前往還有免費停車場可以停車。森林派對咖啡館還是一間台北寵物友善咖啡廳，要帶毛小孩出遊賞花、喝咖啡也完全沒問題！

交通
最建議的交通方式是自行開車或騎車前往，有超大停車場可以免費停車，應該不用擔心會停滿。至於大眾運輸工具，可以搭公車至「中窟」站，下車後約步行300公尺、4分鐘左右可抵達；可搭乘的公車有2、215、536、紅7、紅10。

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

地圖

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲佔地廣闊的台北花卉村服務內容越來越多元，可參考以下園區平面圖。

花庭園藝區
販售著各式花卉、盆栽、多肉植物，選擇超級豐富，價格也很平價。我之前就曾來買過好幾次花，喜歡花藝的人，光是在這區走走逛逛、拍照，就可以逛上許久。

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

花堤會館、森林會館
提供場地租借服務，無論你想辦生日趴、性別趴，或是婚禮喜宴都可以。我們來的這天中午，碰巧就遇上新人在舉辦婚禮，整體氣氛熱鬧又溫馨。

森林派對咖啡館
可以自己選喜歡的座位，每個座位區確實就如同店名，被各式綠色植物環繞著，像極了走進森林派對一樣。而且還是一間台北寵物友善咖啡廳，毛小孩是可以落地的，只要留意基本禮貌，並且不打擾到其他客人就好。

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲靠近入口處的另一區，還有個森林派對鞦韆區，顧名思義每個座位都是盪鞦韆的設計。

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲如果喜歡拍網美照的人，選擇坐在這邊就非常適合，可以一邊盪鞦韆、一邊喝咖啡，也是很有趣的體驗。

菜單
內用每人低消80元，飲料有咖啡、茶飲、花果茶、冰茶、鮮奶茶、果汁、氣泡飲，搭配鬆餅、蛋糕、厚片吐司、三明治等輕食甜點。如果肚子餓想吃正餐的話，也有幾種中式套餐、焗烤飯、義大利麵、素食餐點等選擇，相關的餐點照可以上Google Maps店家資訊參考。

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼台北花卉村森林派對咖啡館。（圖／記者陳莉玟攝）

心得
我本來就很喜歡台北花卉村，多年來已經數不清來過多少次。現在除了購買花卉、盆栽外，還能再到森林派對咖啡館喝咖啡、吃甜點，行程變得更豐富。同時也是個很棒的台北親子景點推薦，旁邊有卡丁車可以玩，要來社子島騎腳踏車也相當不錯！

台北花卉村森林派對咖啡館

地址：台北市士林區延平北路七段18－2號
電話：02－28107709
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

