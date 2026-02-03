全日本不到30家！星巴克隱藏版「茶專賣店」開箱

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

喜歡喝Starbucks的人，你們有發現日本有幾家不一樣的「TEAVANA星巴克茶瓦納」嗎？這是Starbucks旗下的茶飲專賣店，菜單可以喝到超多款原創特調茶類飲料，目前全日本門市不到30間，福岡僅有博多車站、天神站、天神地下街三家，不想人擠人，推薦就來天神店吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

門市分布

「TEAVANA星巴克茶瓦納」目前在日本僅有27間門市，據點多集中在東京、大阪等大城市，整個九州只有福岡3間，長崎、宮崎各一間而已；福岡分店分別位在博多車站附近、天神站、天神地下街，我此行前往的是「Starbucks天神站店」，位在福岡市地下鐵天神站東改札口前，大家可以認得以下設計，到時候會比較好找。

茶葉圖案

門口上的招牌一樣是寫「Starbucks」，細看會發現後面多了茶葉圖案，內部裝潢就能看到更多字樣，裝潢風格和多數星巴克截然不同。

員工相當熱情

天神站店員工都很親切，而且英文非常好，不僅很熱情的讓我拍照，甚至還讓我試飲新品茶，觀光客友善這點真的超級加分。

▲很多角落都能看到茶飲元素，整體呈現的氛圍很高質感。

▲商品區也是以茶葉、泡茶用具為主。

▲這裡畢竟還是Starbucks，咖啡豆、咖啡杯等咖啡相關周邊當然有賣，只是選擇沒有其他店豐富。

人潮絡繹不絕

內用座位數不少，平日下午生意蠻好的。因為位在地下鐵天神站出口附近，這帶又是很熱鬧的天神商圈，所以生意好很正常，但和博多車站店相比，客滿情況已經好上很多，運氣好的話還是有內用座位可坐，傍晚後人潮也會漸漸散去。

不限時咖啡廳

這裡是一間不限時咖啡店，部分座位設有免費插座可供使用，所以不少日本上班族都會來這裡辦公，旅人旅行時想要找個地方短暫休息、充個電也很適合。

菜單

有著非常多茶飲選擇，品項會隨季節調整，大部分產品都可以客製化調整，例如冰塊、甜度等都能修改，只要你英文、日文夠好就有辦法溝通。

想咖啡也有

如果你還是想喝咖啡的話，這裡一樣點得到啦！而且我觀察附近的日本上班族，點黑咖啡的比例不算少，所以想喝請安心點下去不用怕。

▲甜點、輕食也都有提供，這部分就和星巴克差不多了。

和三蜜焙茶拿鐵－630円（約新台幣125元）

我平常其實很少喝星巴克，只有日本旅行時偶爾會買杯季節限定。在少數喝的星巴克茶飲中，最喜歡的就是焙茶拿鐵，焙茶香氣很濃郁，與牛奶融合得也很好。點餐時我說希望冰塊少一點，店員還很幽默地說：「那用牛奶幫你補滿好嗎？」，真的是超級貼心啊！甜度也調整成微糖，但我覺得還是有一點甜，畢竟台日對於甜度的定義不同，大家點餐時再自行斟酌。

用餐心得

雖然不算是星巴克的超級粉絲，但我很欣賞星巴克總能變化出更多新的商業模式，菜單以茶飲為主的「TEAVANA星巴克茶瓦納」，便是專攻喜歡茶葉的客群，品牌風格有拉出差異化，全日本不到30間門市，如果有到福岡旅行的話，推薦可以順路來天神站門市喝杯飲料啦！

TEAVANA 星巴克茶瓦納門市 天神站店（スターバックス 天神駅店）

地址：福岡県福岡市中央区天神2丁目（福岡市地下鉄天神駅東改札前）

營業時間：07：00－23：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►福岡糸島自駕遊必存餐廳！海景第一排大啖明太子珠寶盒500有找

►札幌四星級飯店一晚只要1600！坐落薄野商圈 步行30秒就是地下鐵

►木柵「不限時喫茶店」昭和氛圍超復古 深焙咖啡渾厚不苦澀