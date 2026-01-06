ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北25元古早味珍奶！1998年開業老牌手搖　在地人從小喝到大

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

隱身台北大同區重慶北路巷內這家「奶茶站飲料坊」，是在地人從小喝到大的平價飲料店，菜單飲料選擇多元，招牌珍珠奶茶現在一杯仍只賣25元起，超便宜CP值極高，緊鄰大龍峒保安宮、台北孔廟，距離圓山花博也不遠，很推薦愛喝飲料的人可以順路買一杯。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

▲從捷運圓山站2號出口出來，約步行800公尺、11分鐘左右可抵達，多數人都是開車、騎車前往更為方便。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

▲1998年開業至今，已有近30年歷史，是不少在地人、附近學生從小喝到大的平價飲料店。

菜單
飲料皆分成大中小三種容量，茶類、奶茶類、果汁、優格、牛奶等，選擇非常豐富，價格只要15元起，最貴也不過60元，以現在台北市中心的物價來說，真的是超級便宜。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

▲冰沙口味雖然很多，但不是每種口味都有天天供應。像這天來就只有花生冰沙，不知道夏天正熱的時候會不會比較多。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

▲詢問從學生時代喝到大的熟客朋友，該點什麼好，朋友的回答是奶茶或珍珠奶茶，所以初訪的我便跟著建議這樣點下去。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

珍珠奶茶25元（小）
奶茶站飲料坊是那種古早味奶精／奶粉奶茶，這價格不可能是鮮奶茶，雖然以現代養生觀念來說相對不健康，但有時候就想放縱自己喝點肥食，這種奶茶特別快樂！茶奶之間的比例蠻平衡的，整體風味十分柔順，大珍珠的Q彈口感也不錯，確實是記憶中會喜歡的味道。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

心得
老實說，因為我真的太常喝「紅茶屋生活飲品館」，所以還是比較愛隔壁那間，後來又有網友說，紅茶屋要喝奶茶、奶茶站要喝紅茶，總之每個人都有自己最老饕的點法，如果「紅茶屋生活飲品館」排隊排太長，沒時間等的話，多走幾步喝「奶茶站飲料坊」也很可以。

▲▼台北大龍峒美食「奶茶站飲料坊」，在地人從小喝到大近30年老店！珍珠奶茶25元平價CP值高。（圖／部落客周花花提供）

奶茶站飲料坊

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷42號
電話：02－25868007
營業時間：周三06：00～20：30、周六06：00～20：00、周日06：30～19：00、周一周二周四周五 06：00～21：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

